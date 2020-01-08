ضبط 3 شبان في الأردن بتهمة تصوير مقاطع خادشة للحياء‎

تمكن أفراد من جهاز الأمن الوقائي في الأردن، من كشف هوية 3 شبان التقطوا مقاطع فيديو لأشخاص وهم في وضعيات مخلة بالحياء، دون علمهم، باستخدام منظار، ثم نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث تم ضبطهم، وإحالتهم للتحقيق.

وأحيل الشبان الثلاثة للمدعي العام، حيث قرر توقيفهم في مركز للإصلاح والتأهيل، لمدة أسبوع، بتهمة خرق خصوصية الآخرين، واستراق السمع والبصر، والتصوير باستخدام المنظار.

وحث الأمن الأردني على ضرورة عدم التعاطي أو نشر مثل هذه المواد المصورة الخادشة للحياء، والتي قد تهدد حياة آخرين، وتضر بأمن المجتمع، داعيًا في حال تداولها الإبلاغ عنها لأقرب مركز أمني.