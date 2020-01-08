أخذ طفله من طليقته ليرافقه ثم أعاده إليها ميتا بعد ساعات

في حادث مروع، توفي مساء اليوم الأربعاء طفل رضيع، في محافظة إربد شمال الأردن، بعدما أخذه والده من طليقته ”أم الطفل“، وهما يحملان جنسية عربية، وذلك حتى يكون بمرافقته لبضع ساعات.

وقالت والدة الطفل إنها ”أعطت طفلها البالغ من العمر أحد عشر شهرا، اليوم، إلى طليقها لاصطحابه لفترة من الوقت، لكنه بعد عدة ساعات أعاده إليها وكان فاقدا للوعي“.

ثم هرعت والدة الطفل به إلى المستشفى، ليتبيّن عند إسعافه أنه فارق الحياة.

من جانبه، أكد المقدم عامر السرطاوي الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، في تصريح صحافي، أن ”والد الطفل في قبضة الأمن الآن، حيث اعتقلته شعبة البحث الجنائي“.

وأثناء التحقيق معه اعترف بإقدامه على خنق طفله حتى الموت، حيث لا يزال التحقيق معه مستمرا لمعرفة أسباب إقدامه على جريمته.