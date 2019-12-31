الأردن.. أب يقتل ابنه ضربا حتى الموت

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على شخص قام بقتل ابنه البالغ من العمر سبع سنوات ضربا حتى الموت، مدعيا تعرضه للسقوط من نافذة المنزل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه أسعف إلى أحد المراكز الصحية شرق العاصمة الأردنية، عمّان، طفل يبلغ سبع سنوات من العمر متوفى، وادعى والده تعرضه للسقوط من نافذة المنزل، حيث تم على الفور التحرك للمكان من قبل مرتبات البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الوفاة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبالكشف الطبي على جثة الطفل تبين وجود علامات ضرب وتعذيب على أنحاء جسده، حيث تم على الفور مباشرة التحقيق، وإلقاء القبض على والد الطفل الذي اعترف بقيامه بضرب ابنه على أنحاء مختلفة من جسده، وانه قام بإسعافه إلى المستشفى بعد أن فارق الحياة، وجرى تحويل الوالد إلى المدعي العام الذي قرر توقيفه ١٤ يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الضرب المفضي إلى الموت.