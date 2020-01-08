تفاصيل جديدة بواقعة إحراق سعودي بالأسيد على يد زوجته (فيديو)

كشف المواطن الذي تعرض للحرق بسائل ”الأسيد“ على يد زوجته في منطقة جازان بـالمملكة العربية السعودية، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.

وقال خلال مداخلة عبر برنامج ”يا هلا“ إن زوجته والتي سبق أن خرجت بكفالة قبل يومين أعيدت للتوقيف للتحقيق في القضية والتهم الموجهة إليها.

وأوضح ”أبو محمد“ أن زوجته تتعامل مع أحد السحرة، كما أنه اكتشف من خلال هاتفها الجوال قيامها بخيانته، فدخل في خلاف معها قبل ليلة من جريمتها، مؤكدا أنه رغم ذلك قام بمسامحتها، لكنه فوجئ في صباح اليوم التالي بسكبها سائل ”الأسيد“ على جسده.

وأضاف أن زوجته المعنية هي الزوجة الثالثة وأنه متزوج منها منذ سنة ونصف السنة، نافيا وجود مشكلات بينهما، ومؤكدا أنه لم يظلمها مطلقا.

وفي التفاصيل، قال ”أبو محمد“ إنه وأثناء نومه على كنبة في الصالة بعد تركه غرفة النوم إثر الخلاف، فوجئ بقيام زوجته بسكب ”الأسيد“ عليه، فلم يعد يرى بشكل جيد، لكنه كان مدركا، وحين حاول الخروج لإنقاذ نفسه وجد أن زوجته أوصدت جميع الأبواب، فقام بإمساكها من شعرها حتى سلمته المفاتيح، ففتح الأبواب وخرج متوجها للمستشفى.

وأكد أنه يعاني حروقا عميقة ومتوسطة وأنه لا يزال في العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي.