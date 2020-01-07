النيابة السعودية تلاحق شاعرا وصف أهالي إحدى مدن المملكة بالخيانة (فيديو)

بدأت النيابة العامة في السعودية، الثلاثاء، في إجراءات ملاحقة قانونية؛ للقبض على شاعر سعودي وصف إحدى مدن المملكة بالخيانة، مثيرا موجة انتقادات عارمة ضده ومطالب بالقبض عليه.

وكان الشاعر سفر الدغيلبي، يلقي إحدى قصائده أمام جمهور حاشد، عندما ردد بيتا من الشعر وصف فيه مدينة سبت العلاية التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير، بالخيانة.

وأثارت قصيدة الدغيلبي ردود فعل واسعة ضده، توجتها النيابة العامة بالتدخل على خط القضية وبدء ملاحقة الشاعر.

ماتفوه به شاعر مغمور لا يعني السكوت عنه فقبيلة بلقرن بحاضرتها سبت العلاية تفخر بانها منبع العلم والعلماء والاطباء والطيارين والمهندسين وقادة الالوية والمناطق ولم يذكر التاريخ ان رجلا من هذه القبيلة خرج على ولاة امرنا فنحن ولله الحمد بعيدون عن الخيانة . والامر لدى النيابة العامة pic.twitter.com/xtpq5QufEq — عبدالهادي بن عايض (@AAAQ0005) January 6, 2020

في وضح و ( سفر )

النهار

شاعر یتطاول وینعت

قبیلة بلقرن وسبت

العلایة بالخیانة

( الد ) اعداء الوطن

لم یرتکب هذا الفعل

المشین

( غي ) وجهل ونعرات

تجاوزها الزمن في

ظل حکم ال سعود

الذي رسخ مفهوم

( الوطن نسیج واحد )

ط ( لبي ) وطلب کل

ابناء بلقرن محاسبة

هذا الخسیس#سبت_العلايا#بلقرن pic.twitter.com/TLAKtuozXu — محمد القرني (@mh_alqarni) January 6, 2020

#شاعر_يصف_اهل_العلايه_بالخيانه

امر هذا الشاعر نضعه بين يدي سمو اميرنا المحبوب امير منطقة عسير والى النيابة العامة نطالب نحن اهالي سبت العلاية بمقاضاته والاخذ على يده ليكن عبرة لغيره ممن يتطاول على القبائل او على الاشخاص. — ابو عبدالعزيز (@abitalalayah) January 7, 2020

وقالت تقارير محلية: إن النيابة العامة، بدأت إجراءات ملاحقة الشاعر بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ووفقا لبيان منسوب للنيابة العامة، ورد أنها تهيب ”في هذا الصدد بالتحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي، وتمتين اللحمة الوطنية كلمة وفعلا، ونبذ التعصب الفئوي والبعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية“.

ولا يزال للقبيلة مكانة مرموقة في النسيج الاجتماعي في السعودية، بينما يتمسك كثير من أبناء القبائل بعادات وتقاليد متوارثة بما فيها حفظ أنسابهم الطويلة، دون أن يغيب الاهتمام الرسمي بالحفاظ على كثير من تلك العادات والتقاليد.