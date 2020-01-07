 النيابة السعودية تلاحق شاعرا وصف أهالي إحدى مدن المملكة بالخيانة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

النيابة السعودية تلاحق شاعرا وصف أهالي إحدى مدن المملكة بالخيانة (فيديو)

النيابة السعودية تلاحق شاعرا وصف أهالي إحدى مدن المملكة بالخيانة (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

بدأت النيابة العامة في السعودية، الثلاثاء، في إجراءات ملاحقة قانونية؛ للقبض على شاعر سعودي وصف إحدى مدن المملكة بالخيانة، مثيرا موجة انتقادات عارمة ضده ومطالب بالقبض عليه.

وكان الشاعر سفر الدغيلبي، يلقي إحدى قصائده أمام جمهور حاشد، عندما ردد بيتا من الشعر وصف فيه مدينة سبت العلاية التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير، بالخيانة.

وأثارت قصيدة الدغيلبي ردود فعل واسعة ضده، توجتها النيابة العامة بالتدخل على خط القضية وبدء ملاحقة الشاعر.

وقالت تقارير محلية: إن النيابة العامة، بدأت إجراءات ملاحقة الشاعر بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ووفقا لبيان منسوب للنيابة العامة، ورد أنها تهيب ”في هذا الصدد بالتحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي، وتمتين اللحمة الوطنية كلمة وفعلا، ونبذ التعصب الفئوي والبعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية“.

ولا يزال للقبيلة مكانة مرموقة في النسيج الاجتماعي في السعودية، بينما يتمسك كثير من أبناء القبائل بعادات وتقاليد متوارثة بما فيها حفظ أنسابهم الطويلة، دون أن يغيب الاهتمام الرسمي بالحفاظ على كثير من تلك العادات والتقاليد.

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