”كانت تشتم والدي“.. السجن 4 أعوام للبنانية قتلت والدتها في الكويت

قضت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الإثنين، بسجن مقيمة لبنانية لمدة 4 أعوام، بعد اتهامها بقتل والدتها قبل عدة أعوام داخل منزلها، في منطقة كيفان بمحافظة العاصمة.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، أن المحكمة أيدت حبس المتهمة اللبنانية بعد اعترافها بضرب والدتها بعنف بعد مشادة بينهما نتيجة خلافات عائلية.

ويعود أصل القضية إلى شهر أيلول/سبتمبر عام 2016، حيث أبلغت المتهمة اللبنانية، وهي في العقد الرابع من عمرها، عن وفاة والدتها طبيعيا، ليتبين بعد معاينة الجثة وجود شبهة جنائية، تم على إثرها حجز المتهمة والخادمة للتحقيق معهما.

واعترفت المتهمة أنها أقدمت على ضرب والدتها (61 عاما) بعنف لعدة دقائق، حتى فارقت الحياة، مبررة فعلتها برفض والدتها زيارة قبر والدها، وأن والدتها كانت تشتم والدها كثيرا.