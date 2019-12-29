إيران تحيل شبيهة أنجلينا جولي إلى القضاء

كشفت تقارير إخبارية من إيران، اليوم الأحد، عن إحالة نيابة الإرشاد قضية المواطنة، فاطمة خويشوند الملقبة بـ ”سحر تبر“، والشهيرة بشبيهة الممثلة العالمية أنجلينا جولي، إلى محكمة الثورة بطهران؛ حيث تواجه اتهامات، أبرزها الإفساد في الأرض.

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية ”إيرنا“ عن سعيد دهقان، محامي الفتاة سحر تبر، تصريحات أكد فيها إحالة قضية موكلته إلى محكمة الثورة بطهران، بعد أن وجهت لها النيابة تهمة الإفساد في الأرض.

وأضاف دهقان: ”إن استمرار احتجاز موكلتي لا يعد أمرا ضروريا بل هو بعيد عن فلسفة القانون، ولهذا تقدمت بطلب للسلطات القضائية بالإفراج عن موكلتي مقابل كفالة مالية نظير مدة احتجازها“.

وأوضح دهقان، أن تاريخ اعتقال السلطات لسحر تبر يثبت أن عمرها كان أقل من 18 عاما؛ وهو ما يعني أنها لا تزال حدثا وتخضع لقوانين دون سن الرشد، وبناء عليه فإن لائحة الاتهام التي تواجهها الفتاة يجب أن تصدر من المحكمة المختصة بجرائم الأطفال والمراهقين وليست محكمة الثورة.

وتابع المحامي الإيراني: ”بصرف النظر عما قامت به هيئة الإذاعة والتلفزيون من بث تصريحات لموكلتي دون أي منطق، فإن سحر تعاني من حالة نفسية أدخلتها في اكتئاب؛ وهو ما استدعى احتجازها في عدد من المستشفيات المتخصصة منذ عام 2015“.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي عرض في نوفمبر الماضي، ما وصفه بـ“اعترافات“ سحر تبر، حيث أقرت الفتاة بأنها كانت تصمم صورا لنشرها عبر موقع التواصل ”انستغرام“ باستخدام تقنية الفوتوشوب، حيث كانت تريد أن تصبح مشهورة.

بدوره، كشف بيام درفشان، وهو محام آخر يدافع عن الفتاة الإيرانية، أن موكلته تواجه لائحة اتهامات: وهي الإفساد في الأرض، وتشجيع الشباب على الإباحية، وإهانة المقدسات بخلعها للحجاب، وتحصيل أموال غير مشروعة.

وكانت السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت سحر تبر، في أوائل أكتوبر الماضي، بأمر من مكتب المدعي العام في طهران؛ بتهمة ”الترويج للعنف ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد“، وفق تقارير محلية.

وبحسب القوانين في إيران، فإن لائحة اتهام الإفساد في الأرض تأتي ضمن الاتهامات التي تتعلق بقضايا الأمن القومي، وقد تصل عقوبة المدانين بها إلى الإعدام.