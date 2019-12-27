القبض على سعوديين ويمني متهمين بتزوير أوراق نقدية في الرياض

ألقت الشرطة السعودية القبض على ثلاثة متهمين بجرائم تزييف عملة وحيازة وترويج أوراق نقدية مزورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي، إن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بثلاثة متهمين، سعوديان ويمني، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، أحدهم مدرج على قائمة المطلوبين بمطالبات مالية.

وذكر المتحدث أن الدلائل توفرت على حيازة المتهمين لأوراق نقدية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي، وقيامهم بعرض نصف مليون دولار أمريكي مزيفة للبيع بقيمة خمسمائة ألف ريال سعودي.

وأضاف أنه تم القبض على المتهمين في كمين محكم بحي النسيم، شرق العاصمة الرياض، وضبط الأوراق النقدية المزيفة بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.