 بسبب دولار واحد.. لصوص ينهالون بالضرب المبرح على رجل مسن (فيديو) ‎ – إرم نيوز‬‎

بسبب دولار واحد.. لصوص ينهالون بالضرب المبرح على رجل مسن (فيديو) ‎

بسبب دولار واحد.. لصوص ينهالون بالضرب المبرح على رجل مسن (فيديو) ‎

المصدر: نيرة صلاح-إرم نيوز

نشرت صحيفة ”فوكس نيوز“ الأمريكية مقطع فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لموقع شرطة نيويورك على ”تويتر“، يبين تعرض مسن أمريكي يبلغ من العمر 60 عاما للضرب المبرح من قِبل مجموعة من اللصوص بالقرب من مقاطعة برونكس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وقد وقعت الجريمة في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، وتُظهر لقطات الفيديو الركلات بالأقدام والضرب الذي تعرض له الرجل.

وصرحت بعد ذلك شرطة مدينة نيويورك أنه تم القبض على أحد اللصوص الذين ظهروا في شريط الفيديو وهو يمسك بوعاء للقمامة محاولا ضرب الضحية به.

بدأت عملية التعدي بالضرب على ذلك المسن الأمريكي الذي لم تصرح الشرطة عن اسمه أثناء سيره بجوار رجل آخر 29 عاما، وبعد ذلك داهمتهما مجموعة من اللصوص مطالبين بكل ما في حوزتهما. وقد أفادت تقارير الشرطة بأن الرجل الآخر قد تعرض للهجوم والضرب أيضا ولكنه رفض بعد الحادث تلقي العناية الطبية.

وصرح مسؤولون من شرطة مدينة نيويورك أن المشتبه بهم قد سرقوا دولارا واحدا من الرجل المسن الذي أوسعوه ضربا.

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