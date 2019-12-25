بسبب دولار واحد.. لصوص ينهالون بالضرب المبرح على رجل مسن (فيديو) ‎

نشرت صحيفة ”فوكس نيوز“ الأمريكية مقطع فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لموقع شرطة نيويورك على ”تويتر“، يبين تعرض مسن أمريكي يبلغ من العمر 60 عاما للضرب المبرح من قِبل مجموعة من اللصوص بالقرب من مقاطعة برونكس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وقد وقعت الجريمة في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، وتُظهر لقطات الفيديو الركلات بالأقدام والضرب الذي تعرض له الرجل.

وصرحت بعد ذلك شرطة مدينة نيويورك أنه تم القبض على أحد اللصوص الذين ظهروا في شريط الفيديو وهو يمسك بوعاء للقمامة محاولا ضرب الضحية به.

????WANTED????for ROBBERY December 24, 2019 at 1:25 AM, in front of 3273 Third Ave Bronx @NYPD42PCT ????Reward up to $2500????Seen them? Know who they are?????Call 1-800-577-TIPS or????DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives pic.twitter.com/EsmRkfQNUr — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) December 25, 2019

بدأت عملية التعدي بالضرب على ذلك المسن الأمريكي الذي لم تصرح الشرطة عن اسمه أثناء سيره بجوار رجل آخر 29 عاما، وبعد ذلك داهمتهما مجموعة من اللصوص مطالبين بكل ما في حوزتهما. وقد أفادت تقارير الشرطة بأن الرجل الآخر قد تعرض للهجوم والضرب أيضا ولكنه رفض بعد الحادث تلقي العناية الطبية.

وصرح مسؤولون من شرطة مدينة نيويورك أن المشتبه بهم قد سرقوا دولارا واحدا من الرجل المسن الذي أوسعوه ضربا.