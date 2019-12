بسبب دولار واحد.. لصوص ينهالون بالضرب المبرح على رجل مسن (فيديو) ‎

نشرت صحيفة ”فوكس نيوز“ الأمريكية مقطع فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لموقع شرطة نيويورك على ”تويتر“، يبين تعرض مسن أمريكي يبلغ من العمر 60 عاما للضرب المبرح من قِبل مجموعة من اللصوص بالقرب من مقاطعة برونكس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وقد وقعت الجريمة في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، وتُظهر لقطات الفيديو الركلات بالأقدام والضرب الذي تعرض له الرجل.

وصرحت بعد ذلك شرطة مدينة نيويورك أنه تم القبض على أحد اللصوص الذين ظهروا في شريط الفيديو وهو يمسك بوعاء للقمامة محاولا ضرب الضحية به.

????WANTED????for ROBBERY December 24, 2019 at 1:25 AM, in front of 3273 Third Ave Bronx @NYPD42PCT ????Reward up to $2500????Seen them? Know who they are?????Call 1-800-577-TIPS or????DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives pic.twitter.com/EsmRkfQNUr

