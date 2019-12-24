الشرطة السعودية توقف 24 متهمًا بالتحرش الجنسي بفتيات مهرجان مدل بيست

قالت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت 24 متهماً بالتحرش الجنسي بفتيات حضرن مهرجان ”مدل بيست“ الموسيقي الذي استضافته العاصمة على مدار ثلاثة أيام، وأثارت مقاطع فيديو لفعالياته انتقادات واسعة بعد أن وثقت بعض حوادث التحرش.

وشهدت الرياض أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، سلسلة عروض موسيقية توزعت في خمسة مسارح بالمدينة وسط إقبال لافت تجاوز في يومه الأول المئة ألف شخص من الجنسين، وتخلله بعض حوادث التحرش كما يظهر في مقاطع الفيديو المتداولة.

وقالت الشرطة، في بيان، لها إنها تابعت مقاطع الفيديو تلك، وأجرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، لتحدد هوية 24 شخصًا متهمين بالتحرش، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم، وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

وأثارت مقاطع الفيديو المتداولة، جدلاً بين السعوديين الذين انقسموا بين من اعتبرها حوادث اعتيادية ترافق الفعاليات الجماهيرية في كل دول العالم، وتستوجب الملاحقة القانونية، وبين عزا تلك الحوادث لتنظيم المهرجان أو لملابس الفتيات غير المحتشمة على حد وصف البعض.

وتفرض القوانين المحلية عقوبات مشددة بالسجن والغرامة على المتحرشين، وسط بمطالب بسن تشريعات إضافية لوضع حد لحوادث التحرش بالتزامن مع تخفيف القيود التي كانت تعيق مشاركة النساء في الحياة العامة والفعاليات المتنوعة.