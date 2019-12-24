القبض على نساء خالفن الذوق العام بالرياض (فيديو)

ألقت السلطات السعودية القبض على عدد من النساء لمخالفتهن الذوق العام في العاصمة الرياض التي تحتضن فعاليات مكثفة تشهد إقبالا كبيرا تخللته بعض حالات التجاوز.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري إنه جرى تطبيق العقوبات المقررة تجاه نساء ارتكبن 9 مخالفات ”خادشة للحياء“ (الاثنين) الماضي.

وأوضح التويجري أن ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ.

ولم تعلن على الفور تفاصيل الوقائع التي شهدت مخالفة الذوق العام، ولا طبيعة العقوبة الموقعة على المخالفات.

لكن مستخدمين كانوا تداولوا خلال الأيام الماضية عدة حالات انتشرت مقاطعها على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي.

– شي تسمع عنه ولا تشوفه ؟

– الذوق العام ???? _|_ pic.twitter.com/kjRBCbUbJD — لُؤي (@Luay_prince) December 16, 2019

توقعت العيب فينا يالعيال بس طلع الحقيقه البنات همج سبب صدور مخالفة الذوق العام يكون لبس الولد كويس هذي القذره وينهم عنها ,, من اليوم ورايح اي بنت تروح مكان عام بهذا اللبس انا اول من بيتحرش ❤️✋???? !#تحرش#ميدل_بست pic.twitter.com/UyWkF15pA8 — M.Alqahtani (@Mq_2h) December 22, 2019

ثوب النوم والشورت تخلف ومن مخالفات الذوق العام واصلا اشكالكم لحجية ومنظر غير حضاري بس الديود والاعضاء التناسلية والاست لا هذا رقي وفخامة واخلاق وكل الصفات الحلوة بالحياة pic.twitter.com/eK9nsxQf9z — لُؤي (@Luay_prince) December 21, 2019