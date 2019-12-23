التحقيق مع معلم في السعودية اختبر طلابه بأسئلة عن الداعية سلمان العودة

قالت وزارة التعليم السعودية اليوم الإثنين، إنها فتحت تحقيقا في موضوع مثير للجدل وقع في إحدى المدارس الأهلية في العاصمة الرياض؛ حيث خصص أحد معلميها أسئلة امتحان موجهة إلى الطلاب حول شخصية الداعية المسجون سلمان العودة.

وذكرت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه ”إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي في مدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيا من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق في الموضوع حالا“.

وأضافت الشهري في تغريدة عبر ”تويتر“؛ أن الوزير حمد آل الشيخ وجه أيضا بـ“رفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم“.

إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر احد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه #وزير_التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم. — ابتسام الشهري (@spokesp_moe) December 23, 2019

ويظهر في صور متداولة من ورقة امتحان لمدرسة من ”المدارس العربية الأهلية“ في الرياض، والمعنونة بـ“أوراق عمل“ للصف الثالث المتوسط، بنين، شرح عن حياة العودة ونشأته ومؤلفاته.

وفي نهاية الورقة المتداولة، تُطرح أسئلة على الطلاب حول شخصية الداعية سلمان العودة وأهم أعماله وشهاداته العلمية التي حصل عليها.

#سلمان_العودة

مدرسة تخصص ورقة كاملة عنها في اختبار المرحلة المتوسطة!!.

هذا تجاوز خطير وجه وزير التعليم بالتحقيق فيه مايعني اننا أمام اختراقات جديدة في المدارس!!. pic.twitter.com/6dEnzsZUSy — نايف عبدالرحمن العتيبي (@Nayef_Alotibi) December 23, 2019

واعتُقل العودة في أيلول/سبتمبر من العام 2017، مع دعاة آخرين وكتاب ونشطاء تم توقيفهم، في اتهامات بالقضية المعروفة باسم “الخلية الاستخبارية” التي يتهم أفرادها بممارسة أعمال تهدد أمن المملكة.

ومنذ ذلك التاريخ، خضع سلمان العودة للتحقيق وبدأت محاكمته فيما بعد، دون أن تصدر المحكمة التي تنظر قضيته حكما حتى الآن.