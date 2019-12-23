 التحقيق مع معلم في السعودية اختبر طلابه بأسئلة عن الداعية سلمان العودة – إرم نيوز‬‎

التحقيق مع معلم في السعودية اختبر طلابه بأسئلة عن الداعية سلمان العودة

التحقيق مع معلم في السعودية اختبر طلابه بأسئلة عن الداعية سلمان العودة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قالت وزارة التعليم السعودية اليوم الإثنين، إنها فتحت تحقيقا في موضوع مثير للجدل وقع في إحدى المدارس الأهلية في العاصمة الرياض؛ حيث خصص أحد معلميها أسئلة امتحان موجهة إلى الطلاب حول شخصية الداعية المسجون سلمان العودة.

وذكرت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه ”إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي في مدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيا من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق في الموضوع حالا“.

وأضافت الشهري في تغريدة عبر ”تويتر“؛ أن الوزير حمد آل الشيخ وجه أيضا بـ“رفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم“.

ويظهر في صور متداولة من ورقة امتحان لمدرسة من ”المدارس العربية الأهلية“ في الرياض، والمعنونة بـ“أوراق عمل“ للصف الثالث المتوسط، بنين، شرح عن حياة العودة ونشأته ومؤلفاته.

وفي نهاية الورقة المتداولة، تُطرح أسئلة على الطلاب حول شخصية الداعية سلمان العودة وأهم أعماله وشهاداته العلمية التي حصل عليها.

واعتُقل العودة في أيلول/سبتمبر من العام 2017، مع دعاة آخرين وكتاب ونشطاء تم توقيفهم، في اتهامات بالقضية المعروفة باسم “الخلية الاستخبارية” التي يتهم أفرادها بممارسة أعمال تهدد أمن المملكة.

ومنذ ذلك التاريخ، خضع سلمان العودة للتحقيق وبدأت محاكمته فيما بعد، دون أن تصدر المحكمة التي تنظر قضيته حكما حتى الآن.

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