برلمانية مصرية تثير الجدل بإطلاق الرصاص من شرفة منزلها (فيديو)

أثارت نائبة في البرلمان المصري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدول صور وفيديوهات لها وهي تطلق النار من سلاح ناري من شرفة منزلها، وسط اتهامات لها بمخالفة القانون وترهيب المواطنين وسط الأحياء السكنية.

وظهرت النائبة المصرية ”نوسيلة أبو العمرو“ عن دائرة مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، شرق البلاد، وهي تمسك بسلاح خرطوش، وتطلق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء، دون خوف أو تردد، فيما يبدو أنها متمرسة على حمل السلاح.

وعلقت النائبة نوسيلة أبو العمرو، على واقعة إطلاقها الأعيرة النارية من شرفة منزلها، بأنها أطلقت الأعيرة احتفالا بخطبة ابنتها، مشيرة إلى انها لم تخالف القانون إذ إن السلاح الذي بحوزتها مرخص.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”حضرة المواطن“، المذاع على قناة ”الحدث اليوم“، أن السلاح الذي كانت تحمله عبارة عن طبنجة، لافتة إلى أنها كانت تنتظر توضيح كواليس واقعة إطلاق النار.

وتابعت: ”أيام الإرهاب والثورة كل شخص كان بيقف في منزله ويطلق الرصاص لكي يشعر الناس بالأمان والاطمئنان“، معقبة: ”اعتدنا على وذلك وضرب النار طبيعي في الأرياف“.

هذا التصريح أدخل النائبة في مشادة مع مقدم البرنامج خاصة بعد أن طلبت منه مخاطبتها على أنها نائبة في البرلمان وليست مواطنة عادية.

وأكدت: ”لا صحة لما تردد عن رفع الحصانة عني بسبب الفيديو المتداول“، مشددة على ضرورة قيام مقدم البرنامج بتوضيح ذلك للمواطنين إلا أنه أغلق الهاتف بسبب عصبيتها واندفاعها في الرد.