رسميا.. البرلمان المصري يوافق على التعديل الوزاري الجديد

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، رسميا على التعديلات الوزارية الجديدة مع الإبقاء على رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

ووافق أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات على التعديل الوزاري في ضوء خطاب موجه للبرلمان من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، إن ”التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء الوزير المختص بشؤون حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري بعد دمج الوزارتين جنبا إلي جانب، مهامه الحالية.

ولفت إلى أن ”خالد عز تولى حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل، والدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط لتولي حقيبة التعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام، محمد منار عنبه وزيرة الطيران المدني، نيفين القباج وزيرة للتضامن، محمد القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة، علاء الدين فؤاد وزيرا لشؤون المجالس النيابية.

وحددت (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بأنْ تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.