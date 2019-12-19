وفاة كويتي أثناء احتجازه لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

فارق مواطن كويتي الحياة داخل مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه من قبل دوريات الأمن العام وحجزه لدى الإدارة في ذات اليوم الذي توفي فيه.

وباشر رجال المباحث الجنائية التحقيق لكشف ملابسات الوفاة، والأسباب التي أدت إلى وفاته في نفس اليوم الذي ضُبط فيه وأحيل إلى مكافحة المخدرات، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وروى مصدر أمني اللحظات الأخيرة للمواطن، قائلاً: ”تم تقديم بلاغ من أحد مسؤولي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى وزارة الداخلية، طلب فيه بسرعة تدخل المسعفين الطبيين نتيجة تعرض أحد الموقوفين في مبنى المكافحة لوعكة صحية“.

وأضاف المصدر: ”تم إرسال سيارة الإسعاف إلى المكان، وعند معاينة المصاب تبين أنه لفظ أنفاسه، وقد تم انتداب رجال الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي“.

وكشف المصدر أن التحقيقات الأولية بينت أن المتوفى أحيل قبل وفاته إلى مبنى المكافحة بعد ضبطه من قبل دوريات الأمن العام، وأنه ”من أرباب السوابق في قضايا المخدرات“.