مقتل 414 شرطيًا مكسيكيًا على يد عصابات المخدرات خلال 2019

شهد هذا العام مقتل 414 شرطيًا في المكسيك جرّاء هجمات إرهابية تفذتها عصابات تجارة المخدرات.

جاء ذلك بحسب مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، وزير الأمن المكسيكي ألفونسو دورازو.

وقال المسؤول المكسيكي إن ولاية غواناخواتو، هي أكثر المناطق التي يقتل فيها رجال الشرطة بالبلاد، حيث قتل فيها 62 شرطيًا هذا العام.

وأوضح أن الأسبوع الماضي، شهد مقتل 12 شرطيًا في الولاية المذكورة.

يجدر بالذكر أن أكثر من 300 ألف شخص لقو مصرعهم في حملات مكافحة تهريب المخدرات التي بدأت في المكسيك عام 2006.

وإلى جانب القتلى، تظهر الأرقام الرسمية فقدان أكثر من 40 ألف آخرين، وترك أكثر من 340 ألف شخص ديارهم بسبب أحداث العنف.