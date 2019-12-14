مقتل روان أبو هواش.. غضب فلسطيني وعائلة الجاني تتفادى وسائل الإعلام

أثار مقتل الفلسطينية روان أبو هواش من مدينة الخليل بالضفة الغربية على يد طليقها (ابن عمها) عادل، قبل أيام، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقصاص من القاتل، ومستذكرين حادثة الفتاة إسراء غريب التي وقعت قبل أشهر.

وتفاعل ناشطون فلسطينيون وعرب مع قصة روان، وهي أم لأربعة أطفال، بعد أن أقدم طليقها على استدراجها وقتلها ثم إلقاء جثتها داخل مزرعة نخيل قرب البحر الميت، مشددين على ضرورة تعديل القانون وتحقيق العدالة لمنع تفشي ظاهرة قتل النساء.

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع عائلة القاتل، التي رفضت الحديث لوسائل الإعلام أو الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن الحادثة، مؤكدة التزامها الصمت فيما يتعلق بمجريات مقتل روان.

وفي آخر منشور لها عبر ”فيسبوك“، كتبت روان: ”إلى الذين شَتموني في ظَهر الغيب، وما خلقوا لي أعذارًا طيّبة، إلى الذين حاولوا جاهدين أن يُظهروني بسوء الخُلق ورسموا في مخيلتهم أنني سيئة، إلى الذين حاولوا عامدين مُتعمدين أن يُغيروا أحداث قِصصنا وتشويه قلوبنا وظروفنا وشوَّهوا صدقنا بخبثهم وحقيقة ما نحن عليه من أجل غاية في نُفوسهم، إلى الذين دعوا الله أن لا نرتفع درجة واحدة قبلهم وأن نبقى في الوحل ويبقون في القِمم بعد ما سُررنا بارتفاعهم، إلى الذين لم ترحمنا ألسنتهم وردّدوا أننا نكذب ونُخفي حقيقة واقعنا؛ إنَّ الله يرى وإنَّ الله شاهد على ما في نفوسنا وإنَّ الله معنا ويُحبّنا و يُدللنا ويُنصفنا، وليُّنا نحن الله، ووليكم أيضًا جمعة مباركة“.

إلى الذين شَتموني في ظَهر الغيب ، وما خلقوا لي أعذاراً طيّبة ، إلى الذين حاولوا جاهدين أن يُظهروني بسوء الخُلق و رسموا… تم النشر بواسطة ‏‎Rawan Om Ahmad‎‏ في الخميس، ٥ ديسمبر ٢٠١٩

هذا وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بإيقاع أقصى العقوبات بحق الجاني، مطالبين بتعديل القانون الفلسطيني الذي لا يشكل رادعًا لمثل هذه الجرائم التي ترتكب بحق النساء.

وكتبت بشرى شنن، صديقة روان عبر تويتر: ”إحساسها كان صح طول الوقت بتحكي ما بدي إياه، ما بدي اتزوجو بس كلمة الأهل لازم تمشي وتتنفذ لأنهم بعرفوا مصلحة أولادهم ومستقبلهم أكثر منهم، هو ابن عمها يعني سندها، وحتى لو غصب عنها رح تتزوجوا، طلع معك حق يا روان، طلع إحساسك بمحله يا صديقتي“.

احساسها كان صح طول الوقت بتحكي : ما بدي اياه، ما بدي اتزوجو؟

بس كلمة الاهل لازم تمشي وتتنفذ … لانهم بعرفعوا مصلحة اولادهم ومستقبلهم اكثر منهم …

هو ابن عمها يعني سندها … حتى لو غصب عنها رح تتزوجوا …

طلع معك حق يا روان …طلع احساسك بمحله يا صديقتي .#روان_ابو_هواش pic.twitter.com/kc2TDOQoD6 — Bushra Shanan (@bushra_shanan) December 13, 2019

وكشفت وحدة العلاقات العامة في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بمدينة الخليل تفاصيل جريمة مقتل روان، مشيرةً إلى أن الجهاز تمكن من كشف ملابسات اختفائها ومقتلها.

وأضافت الوحدة، في تصريح لها عبر فيسبوك: ”تمكن جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل من الكشف عن ملابسات اختفاء مواطنة بالمحافظة، حيث تم العثور عليها مقتولة وتم اعتقال المشتبه به الذي اعترف بجريمته وتم ضبط أداة الجريمة“.

وتابعت الوحدة: ”تم إبلاغ جهات الاختصاص النيابة والشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليم الجاني وأدوات الجريمة لاستكمال التحقيق“.

العلاقات العامة والإعلام / الخليلوقائي الخليل يتمكن من الكشف على ملابسات اختفاء ومقتل مواطنة بمحافظة الخليل تمكن جهاز… تم النشر بواسطة ‏العلاقات العامة للأمن الوقائي الفلسطيني‏ في الجمعة، ١٣ ديسمبر ٢٠١٩

وقالت الشرطة الفلسطينية: إن القاتل أقر بجريمته، وإنه أقدم على استدراج الضحية قبل عملية القتل.

وفي السياق ذاته، أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقد هدنة بين ذوي الطرفين، فيما قالت العائلة في بيان لها: ”في نفس الوقت ووفقًا للأصول فإننا نعلن جاهزيتنا لكل حق وواجب تجاه إخواننا وأبناء عمومتنا أبناء المرحوم إبراهيم أبو هواش، ولن نكون إلا يدًا واحدة ضد الجريمة والمجرم مع كل الأخيار والمخلصين من أبناء مجتمعنا وشعبنا“.