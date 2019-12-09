إضراب شامل في الخليل رفضًا للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية (صور)

عمَّ إضرابٌ شاملٌ يوم الاثنين، المناطق كافة في محافظة الخليل، رفضًا للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، والتي تستهدف البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في المدينة.

وأغلقت المحال التجارية والمدارس والجامعات والأسواق والمؤسسات الحكومية والبلديات أبوابها في أنحاء المحافظة كافة.

وجاء الإضراب الشامل ضمن سلسلة خطوات احتجاجية أعلنتها الفصائل الفلسطينية رفضًا للمشاريع الاستيطانية، والتي من بينها إقامة بؤر للمستوطنين جديدة مكان الحسبة وسط البلدة القديمة، والسيطرة على منزل تاريخي وعمليات تغيير لمعالم الحرم الإبراهيمي الداخلية والخارجية، وفقًا لوكالة ”وفا“ الفلسطينية.

ودعت حركة فتح إلى فعاليات ومسيرات غاضبة، وسط دعوات أخرى لأداء صلاة الظهر في المسجد الإبراهيمي، ردًّا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وتزامنًا مع ذكرى الانتفاضة.

وقالت الحركة في بيان لها إن ”استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي والاستيلاء على الأراضي في شمال المحافظة وجنوبها، وفي مسافر يطا، وعمليات المداهمة والاستيلاء المستمرة في مناطق المحافظة كافة، هي إجراءات إسرائيلية تستهدف الأرضَ والإنسانَ الفلسطينيين“.

وأضافت أن ”هذه الإجراءات تدلل على أن هناك قرارًا سياسيًّا من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة، استكمالًا لمخطط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على الأرض“.