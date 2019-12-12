إيران تعتقل 135 شخصًا بتهمة ”ممارسة طقوس عبدة الشيطان“ ‎(صور)

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، يوم الخميس، إلقاء القبض على 135 شخصًا في مدينة ”دماوند“ شرق العاصمة طهران، بتهمة ممارسة طقوس ”عبدة الشيطان“.

وقال حسن إبراهيمي بسابي المدعي العام في مدينة دماوند، لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إنه ”تم اعتقال 135 شخصًا من الشبان والفتيات في هذه المدينة؛ بسبب ممارسة طقوس عبدة الشيطان“.

وأضاف: ”تم الإفراج عن أغلب المعتقلين بكفالة مالية، فيما لا تزال السلطات القضائية تحتجز 7 آخرين منهم“، مبينًا أن ”المعتقلين كانوا يقيمون في فيلا في منطقة دماوند الحيوية مساء يوم الأربعاء“.

وتابع بسابي: ”كانوا يحملون المخدرات والأسلحة الباردة والسكاكين وغيرها، بالإضافة إلى أنشطة غير قانونية مثل الوشم“، على حد تعبيره.

ويعتبر المسؤولون في إيران إقامة علاقات بين الفتيان والفتيات علامة على ”نمط الحياة الغربية“ بأنها مخالفة قانونية، يحاسب عليها القانون.

وفي عام 2016، أطلق محمد حسيني المذيع السابق في التلفزيون الحكومي الإيراني تنظيمًا باسم ”ري استارت“ أو عبدة الشيطان.

ودعا حسيني مؤيديه إلى مهاجمة المساجد والمباني الإدارية والمصارف والحافلات، وأي مؤسسة تابعة للحكومة والنظام.

وكانت الجماعة تبنت عملية مهاجمة مسجدين في اكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، أحدهما بالعاصمة طهران والآخر بمدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية الواقعة شمال شرق إيران.