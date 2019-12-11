إيران.. حكم مخفف بحق رئيس بلدية طهران السابق المدان بقتل زوجته

قضت محكمة إيرانية بالسجن 6 سنوات بحق الرئيس السابق لبلدية العاصمة طهران، محمد علي نجفي، بتهمة قتل زوجته الثانية ”ميترا استاد“.

وذكرت صحيفة ”شرق“ الإيرانية، الأربعاء، أن المحكمة الجنائية في طهران، قضت بسجن محمد نجفي 6 سنوات، بتهمة قتل زوجته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ”قضية نجفي عادت قبل 10 أيام إلى المحكمة الجنائية، بعدما تنازلت عائلة الضحية عن المطالبة بالإعدام“.

وقال حميد كودرزي، محامي نجفي لوكالة أنباء ”إيسنا“ المحلية، ”لقد صدر الحكم بقضية موكلي ولكن لم يتم إخطارنا بعد“.

وفي أواخر آب/ أغسطس الماضي، أطلقت السلطات الإيرانية سراح نجفي، بعد أن حصل على عفو من عائلة زوجته إستاد التي قتلها في الـ 30 من حزيران/يونيو الماضي.

وأدين نجفي بقتل زوجته بطلقات نارية، بذريعة محاولتها كشف أسراره الشخصية. وفي الـ 14 من آب/أغسطس الماضي، أعلن مسعود إستاد شقيق المقتولة ميترا إستاد، العفو عن نجفي.

ويعد نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران في آب/ أغسطس عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في نيسان/ أبريل 2018، عازيًا ذلك لأسباب صحية.

وكانت تقارير صحفية حدثت في تموز/ يوليو الماضي، أن مسعود إستاد شقيق المقتولة ميترا إستاد، توصل مع محامين وممثلين عن نجفي إلى اتفاق يقضي بالعفو عنه مقابل دفع مبلغ 100 مليار ريال إيراني، لكنه نفى في حينها صحة تلك المعلومات.