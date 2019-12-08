بعد أقل من شهر على فراره.. تفاصيل القبض على سجين مستشفى الفروانية الكويتي‎

روى السجين الكويتي الذي تمكن من الفرار منذ أسابيع من مستشفى الفروانية في أثناء خضوعه للعلاج، تفاصيل عملية فراره بالرغم من وجود الأجهزة الأمنية برفقته، والأيام التي قضاها متخفيًّا خلال هذه الفترة قبل أن يتم تضييق الخناق الأمني عليه؛ ما اضطره لتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.

وكشفت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية، عن اعترافات السجين الذي سلَم نفسه الجمعة الماضي، بعد أن فرَ في الـ 14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من مستشفى الفروانية في أثناء وجوده في سيارة لنقله من المستشفى إلى السجن، إذ قام بكسر نافذة الحافلة والهروب مسرعًا.

واعترف السجين أنه ”بعد هروبه من المستشفى توجه إلى منطقة جليب الشيوخ وفي طريقه قام بسرقة ملابس عمال آسيويين، ومن ثم تنقل بين بضع مناطق متقمصًا شخصية وافد إقامته منتهية، إذ كان ينام على أسطح الأبنية وفي العراء“، وفقُا لما نقلته المصادر الأمنية.

وأوضح السجين أنه ”لم يكن على اتصال مع أي شخص من ذويه، وأنه قرر تسليم نفسه وتوجَّه إلى منزل عمّه الذي كان يريد تسليمه فعلًا الأسبوع الماضي، إلا أنه ارتبك عندما شاهد دوريات المباحث تحاصر منزل عمّه؛ ما دفعه إلى الهرب مرة أخرى من عمّه ورجال المباحث“.

وكانت الجهات الأمنية ضبطت عم السجين قبل أيام على ذمة قضية تمكين متهم من الهرب والتستر على السجين الهارب، فضلًا عن حجز عدد من رجال الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية على ذمة قضية الإهمال في رعاية سجين.

وأوضحت وزارة الداخلية في الكويت عبر بيان رسمي أنه ”تم ضبط السجين بعد تضييق الخناق عليه وملاحقته من قبل الفرق الأمنية منذ لحظة هروبه“، مبينةً أنه ”محكوم بالسجن 15 عامًا في قضية ضرب أدى إلى عاهة مستديمة وحيازة سلاح“.