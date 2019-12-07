بسبب قطر.. الإعلامية السعودية سارة دندراوي تُغضب الكويتيين بمقطع فيديو من كأس الخليج

أشعلت الإعلامية السعودية سارة دندراوي غضب الكويتيين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها على قناة العربية تنتقد بعضهم وتصفهم بالداعمين لقطر.

كانت البداية بعد بث دندراوي مقطع فيديو عبر برنامجها على قناة ”العربية“ لناشط كويتي عبر ”تويتر“ أظهر مشجعين يشيدون بمنتخب قطر ويقبلون العلمين القطري والسعودي، ويقول أحدهم إنه يريد أن يشاهد منتخب قطر والسعودية يلعبان نهائي البطولة.

وردت دندراوي على ذلك بقولها إن الجمهور مزور، مؤكدة أن الجمهور السعودي والصحفيين لم يحضروا إلى قطر التي تنظم كأس الخليج، وأن بعثة الفريق فقط هي من حضرت، مختتمة بقولها: ”بلاش حركات يا بعض الكويتيين من المتحمسين لقطر“.

‎لكن ما أن انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تسبب في موجة غضب واسع بين النشطاء الكويتيين الذين هاجموها وطالبوها بالاعتذار.

وعلق حساب يحمل اسم ”كويتي حر“ قائلا: ”سارة دندراوي مسكينة سمعت البعض منهم أن لهجته قريبة من الكويت اتهمت الكويتيين بالتلاعب لكن ما تدري سارة أن أكبر تجمع للسعوديين خارج السعودية في الكويت وعددهم يتجاوز الـ٢٥٠ ألف موظفين وعايشين بالكويت ونعتز فيهم ويسافرون لكل بقاع الأرض من ضمنها قطر، لازم نثقفها بهاالأمور“.

#سارة_دندراوي مسكينة سمعت البعض منهم أن لهجته قريبه من الكويت إتهمت الكويتيين بالتلاعب لكن ماتدري سارة أن أكبر تجمع للسعوديين خارج السعودية في الكويت وعددهم يتجاوز الـ ٢٥٠ الف موظفين وعايشين بالكويت ونعتز فيهم ويسافرون لكل بقاع الارض من ضمنها قطر ، لازم نثقفها بهالامور ???? pic.twitter.com/Uc6qWEoIAZ — كـويـتي حُـر ???????? (@Kuwaity__7r) December 6, 2019

فيما نشر مغرد آخر يحمل اسم ”وليد“ فيديو للمشجع الذي ظهر في المقطع الذي عرضته سارة والذي اعترف بأنه سعودي وكذبها وقال لها ”الكويت التي تتحدثين عنها تاج رأسك“.

وعلق المغرد على ذلك قائلًا: ”‏هذا رد المشجع يا سارة دندراوي ننتظر اعتذارك من دولة الكويت والشعب الكويتي تعبنا من المجاملات“.

هذا رد المشجع يا سارة دندراوي ننتظر اعتذارك علي دولة الكويت و الشعب الكويتي تعبنا من المجاملات????????????سعودي وصورة جوازه‼️

. pic.twitter.com/YTplhZ9wZc — Waleed Al-Shatti (@waleed_shatti) December 6, 2019

وأضاف معلق ثالث قائلاً: ”‏سارة دندراوي تواصل نشر الفتن بين السعودية والكويت، لكن هالمرة جاها الرد قاسي من نفس الشخص الي بالفيديو“.

ساره دندراوي تواصل نشر الفتن بين السعوديه والكويت .. لكن هالمره جاها الرد قاسي من نفس الشخص الي بالفيديو ???????? pic.twitter.com/HLQR4hyFpe — بوزامل♎️ (@3badyZ) December 6, 2019

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هذا رد الشاب السعودي على كذب وافتراء سارة دندراوي#النصر_البكيريه ⁦pic.twitter.com/K8aLMibNBk⁩ — يوسف الخزعل (@alkzal22) December 6, 2019

يذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تثير فيها الإعلامية السعودية سارة دندراوي، غضبًا واسعًا بين الكويتيين، ففي وقت سابق أشارت إلى الكويت في نهاية خبر يتعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر أثناء بطولة كأس العالم 2022.

وجاء اسم سارة دندراوي ضمن أكثر الموضوعات رواجًا على ”تويتر“ في السعودية، آنذاك ودشن نشطاء كويتيون على منصة ”تويتر“ هاشتاغ يحمل عنوان ”#سارة_ظرنطاوي“، عبروا من خلاله عن انزعاجهم مما قالته الإعلامية.