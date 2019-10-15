سارة دندراوي تثير الجدل مجددًا بانتقادها إخوان الكويت (فيديو)

أثارت الإعلامية السعودية سارة دندراوي، الجدل مجددًا، بعد أن وجهت انتقادات لاذعة لمن أسمتهم ”الإخونجية“ بالكويت، في إشارة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في البلد الخليجي، حيث انهالت عليها الردود الغاضبة مقابل وجود مؤيدين لموقفها.

وكانت دندراوي تتحدث في برنامجها ”تفاعلكم“ الذي تبثه قناة ”العربية“، عن حفل الفرقة الفنية الكورية ”بي تي إس“ في مدينة الرياض يوم الجمعة الماضي، مشيدةً بتنظيمه وحضور عشرات الآلاف فيه، قبل أن تنتقد من أسمتهم ”إخونجية الكويت“ بسبب موقفهم من ذلك الحفل.

وقالت دندراوي في برنامجها إن ”حفل فرقة (بي تي إس) الذي يعد أكبر حفل في مدينة الرياض نجح تنظيمًا وأداءً، إلى هنا والحياة سعيدة وطبيعية؛ لكن يبدو أن هذا النجاح وسعادة الحضور ما عجب بعض الإخونجية في الكويت أو في رواية أخرى أصحابهم في الكويت، ما أعجبهم، الشأن شأن سعودي بحت وبدؤوا بحملات تجييش وتحريض مع أن الحفلات والمناسبات أمر طبيعي في بلادهم ويتنافسون في إقامتها، حلال عليهم حرام على غيرهم“.

وأضافت أن ”تلك الجماعة في الكويت تجاهلت ما حصل في مباراة منتخبي الأردن والكويت لكرة القدم قبل أيام عندما بدأ عدد من الجماهير الأردنية بترديد هتافات تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في موقف مسيئ للكويت“، في حين انتقدت ذلك الموقف من ”الإخونجية“ على حد وصفها، وقالت إن ”تركيزهم ينصب على انتقاد السعودية“، مشيرة إلى أن ”بعضهم ممول من جهات معروفة“.

وجد حديث دندراوي صدى واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً في السعودية والكويت، حيث دوّن آلاف المغردين في موقع ”تويتر“ مواقف متباينة من موقف مقدمة البرنامج.

وقال منتقدو دندراوي ومهاجموها، إنها تقحم الكويت في الأزمة الخليجية الحالية، بينما بلادهم تقف على الحياد من تلك الأزمة، فيما رد الفريق الآخر على أن دندراوي تقصد فئة محدودة من الكويتيين الذي يهاجمون السعودية على الدوام ويتدخلون في شؤونها الداخلية.

إزاء ذلك، قال الكاتب والإعلامي الكويتي، تيسير الرشيدان، في تعليق على الموضوع ”المذيعة سـارة دندراوي، يوجد إخوان بالسعودية والكويت وتونس وتركيا وقطر ومصر وألمانيا و….فما هو المعنى والهدف من ذكر دولة الكويت بكل موضوع يخص الإخوان❗احـتـرمي النـاس وبـلادهـم علشان يحتـرمونك وبـلادك“.

المذيعة سـارة دندراوي

????????‍♂️يوجد أخوان بالسعودية والكويت وتونس وتركيا وقطر ومصر وألمانيا و….

????

فما هو المعنى والهدف من ذكر دولة الكويت بكل موضوع يخص الأخوان

❗️

أحـتـرمي النـاس وبـلادهـم

علشان يحتـرمونك وبـلادك — تيسير الرشيدان (@tayseerrashedan) October 14, 2019

وانتقد مغرد كويتي يدعى عبدالله المشعان، المذيعة دندراوي ”بدأت بجملة اتهامات دون أدلة بقولها إن إخونجية الكويت حرضوا وجيشوا دون أن تضع أسماء أو حسابات لهم! ومن ثم انتقلت إلى هتافات جمهور الأردن دون أي ربط بين الموضوعين لتقول لماذا ردت فعلكم لم تكن كما كان معي! ومن ثم ربطت مصر وتسليم المتهمين“.

#سارة_دندراوي #دندراوي_سمك_لبن_تمر_هندي بدأت بجملة اتهامات دون أدلة بقولها أن اخونجية الكويت حرضوا وجيشوا دون أن تضع أسماء أو حسابات لهم! ومن ثم انتقلت إلي هتافات جمهور الأردن دون أي ربط بين الموضوعين لتقول لماذا ردت فعلكم لم تكون كما كان معي!

ومن ثم ربطت مصر وتسليم المتهمين???? pic.twitter.com/LePgW9ZvF0 — عبدالله المشعان (@Aq8Amm) October 14, 2019

ورأى مغرد كويتي آخر أن حديث دندراوي يندرج ضمن حرية الرأي ”حرية الرأي مكفولة للجميع، وإذا سارة دندراوي تنتقد بعض ربعنا وين المشكلة ؟ وخل ربعنا ينتقدون هيئة الترفيه عادي الحياة سعيدة، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن ربعنا قبل ما ينتقدون الترفيه كانوا قد خلصوا من انتقاد مجلس الأمة وحكومتنا ورئيس الوزراء حقنا و و ..الخ ثم انتقلوا للترفيه“.

حرية الرأي مكفولة للجميع ، واذا ساره دندراوي تنتقد (بعض) ربعنا وين المشكلة ؟وخل ربعنا ينتقدون هيئة الترفية عادي الحياة سعيدة ، خصوصاً اذا ما اخذنا بالإعتبار ان ربعنا قبل ماينتقدون الترفية كانوا قد خلصوا من انتقاد مجلس الامة وحكومتنا ورئيس الوزراء حقنا و و ..الخ ثم انتقلوا للترفيه — فيصـل (@MFA095) October 13, 2019

وفي موقف دافع فيه عن مواطنته دندراوي، قال المغرد أحمد المطيري، ”#ساره_دندراوي تمارس هوايتها المعتادة في جلد مرتزقة قطر بالكويت“.

من ناحيته، اختار الكاتب السعودي خليل الأحمر انتقاد موقف دندراوي ”#سارة_دندراوي أساءت للمجتمع السعودي قبل أن تسيء للمجتمع الكويتي وللمرة الثانية على التوالي تصنف الرافضين لتواجد الفرقة الكورية بأنهم إخوان وبأنهم مدعومون من جهات معلومة لم تذكرهم بالاسم، للأسف هذه المذيعة تعمل على فعل شرخ بين الشعوب في المنطقة فهي مثال للإعلام المسيء“.

#ساره_دندراوي أسائة للمجتمع السعودي قبل أن تسئ للمجتمع الكويتي وللمرة الثانية على التوالي تصنف الرافضين لتواجد الفرقة الكورية بأنهم "إخوان" وبأنهم مدعومين من جهات معلومه لم تذكرهم بالإسم

للإسف هذه المذيعة تعمل على فعل شرخ بين الشعوب في المنطقه فهي مثال للإعلام المسئ. pic.twitter.com/jU2AdeFrEl — خليل الأحمر (@red2khalil) October 15, 2019

وساندت الأكاديمية السعودية سعاد الشمري، مواطنتها دندراوي وموقفها في برنامجها التلفزيوني، وقالت ”الجلادة #سارة_دندراوي #سارة_المجد تعود لمحط الاخونجية و #قطر#إخوان_الكويت ممتع جدا حين تجلدكم النساء“.

وأعاد الجدل الدائر الذي أشعلته الإعلامية السعودية، موقفًا سابقًا لها في يوليو/تموز الماضي عبر برنامجها ذاته، انتقدت فيه الجماعة ذاتها عندما كانت تتحدث ساخرةً عن تخفيض أسعار الخمور في دولة قطر خلال تصفيات كأس العالم المقبلة التي تستضيفها الدوحة عام 2022.