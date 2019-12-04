وسط حديث عن اغتصابها وحرقها.. الغموض يلف وفاة الشابة بشرى محجب بالسعودية

تترقب عائلة الشابة بشرى محجب، وصديقاتها، بجانب عدد كبير من السعوديين، معرفة تفاصيل وفاتها حرقًا الشهر الماضي، في حادثة تعددت الروايات بشأنها وأثارت جدلًا واسعاً في المملكة.

وكانت محجب لقيت مصرعها حرقًا قبل نحو أسبوع داخل إحدى الشقق في مدينة جازان جنوب السعودية، لتبدأ النيابة العامة تحقيقاتها في الحادثة التي قالت تقارير إعلامية حولها إن الشابة كانت برفقة 4 شبان وفتاتين بينهن شقيقتها، وقد فر الجميع إثر اندلاع حريق في الشقة تسبب بمصرع طالبة المرحلة الثانوية.

لكن مغردات في موقع ”تويتر“، زعمن أنهن زميلات لبشرى في المدرسة، قدمنَّ رواية أخرى للحادثة، قُلنَّ فيها إن بشرى تعرضت للاغتصاب بعد أن تم استدراجها للشقة، وأن مغتصبيها أحرقوا الشقة بعد أن فقدت الشابة وعيها، بهدف إخفاء آثار جريمتهم على حد وصفهن.

وتقول إحدى المغردات إن صديقة بشرى استدرجتها وشقيقتها بعد أن توجهن في يوم الحادث لأداء أحد الاختبارات الدراسية، إلى الشقة التي وقعت فيها الجريمة، حيث حضر خال صديقة بشرى وثلاثة من أصدقائه وتناوبوا على اغتصاب بشرى قبل أن تفقد وعيها.

#بشرا_محجب

صديقتي ماتت بغدر وحده من صحباتها لعبت عليها ونزلتها شقه تقول شقه خالي يا بشرى جيبي… الخ وتنزل بشرى وتلاقي مجموعه شباب عديمين الضمير وفعلوا فعلتهم حتى نزفت واغمى عليها حبيبه قلبيي المسكينه واحد من الكلاب ابن اغنى عائله واذا ما وثلت القضيه للنيابه العامه راح تتقفل — N (@iiur1i) December 2, 2019

#بشري_محجب اختها مو معاها هي كانت وحدها مع الغداره ما ينفع نقول صديقه بل عدوه الله لا يطعمها الرحمه و حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يجيب عيال ولا يتولاهم ويربيهم يرميهم حيوانات ضاله في الشوارع لايردعها رادع — ؔNostalgic (@Nostalgic_FY) December 4, 2019

ووفق تلك الرواية التي تقول من يروينها إن الشبان أحرقوا الشقة وغادروها لإخفاء آثار الجريمة، فإن شقيقة بشرى تعرضت أيضاً للاغتصاب وترقد حالياً في العناية المركزة بأحد مستشفيات المدينة.

#بشرا_محجب اهخ لو تشوفون وجه بشرى والله كأن ربي منزلها من الجنه بشوشه يناس دايم تضحك كل ما تلاقي احد لازم تضمه الله يحرق قلوبهم مثل ما حرقو ذاك الوجه الطاهر. ???? — • (@w_11al) December 2, 2019

#بشرا_محجب

اسبوع كامل مو قادرين ننام ، كل ماغمضنا شفنا بشرا وقلبها الطاهر ، اسبوع كامل واحنا نتعذب وننتظر تاخذون حقها ، اسبوع كامل وامها محروق قلبها على بنتها اللي حتى مارحموها ودفنوها ، والحين جايين تقفلون القضيه ، قلوبكم قلوب بشر ؟

حسبي الله ونعم الوكيل. — Refal????. (@Refal_1111) December 2, 2019

وتجد تلك الروايات صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية وسط مطالب بكشف تفاصيل الحادثة وتقديم الجناة للقضاء إن كانت وفاة الفتاة جريمة بالفعل.

#بشرا_محجب يجب على القانون الإلتفات لقضية هذه الروح البريئه وعدم التستر لمن لهم يد في موتها وتعذيبها، نحن في دولة عادله تحكم بشرع الله ورسوله واتمنى ان لا يكون لأصحاب السلطة العاليه والواسطات حق في إقفال قضيتها ”لا نقبل الرشوات على ارواح البشر“ في امان الله حبيبتي بشرى — Rima . (@rima_11i) December 4, 2019

#بشرى_محجب لانعلم صدق الخبر فالأقاويل كثيرةولكن ثقواأننا في دولة لاترضى بالظلم وسينال الظالم جزاء ظلمه،أما انتِ يا بشرى فسنذكركِ دائما بالدعاء في صلواتنا ان يعوضكِ ربي بجنة عرضها السماوات والأرض،أما أنتم ياأهل بشرى وكلنا اهلها اسال الله انيلهمكم ويلهمنا الصبر والسلوان على مصابنا — Mohammed Ibrahim (@miom_ksa) December 4, 2019

ورغم وجود مشككين بصحة تلك الروايات، والدعوة لانتظار نتائج التحقيق، ذهب البعض لنشر أسماء أشخاص على أنهم متهمون في الحادثة، وبينهم شخص يحمل اسم خالد، وقيل إنه ابن فيصل مدخلي رئيس مجلس إدارة نادي حطين السعودي، والذي كتب عبر ”تويتر“ عقب اتهامه بتهريب نجله لخارج المملكة: ”حسبنا الله ونعم الوكيل على كل كاذب ومفتري وحاسد وحاقد“.

• اذا هي ماتت واختها بغيبوبة مين اعطاكم تفاصيل القصة ؟

• مستحيل يكون القصه اتسربت من احد المعْتصبين ( الحرامي مايقول انا حرامي )!

• وين اهلهم ماشتكو وطلعو ع الساحة معقول انتم تعرفون واهلهم لا ؟

• ليش هذي القصص مايطلع احد من اهلهم يتكلم ليش دايماً تنتشر بدون ادلة؟ #بشرى_محجب — NO ONE (@HS9Qm) December 3, 2019

إذا صح الكلام أن فيصل بن هادي مدخلي @FaisalMadkhali قام بتهريب أبنه خالد بن فيصل مدخلي للخارج فهذا دليل قاطع أن الأبن فعلا هو المغتصب القاتل وأن القضاء عندنا هش جدا لذلك نطالب الدولة اللي هرب لها بالقبض عليه كونه مغتصب مجرم فالت من العقاب#بشرى_محجب

#العقاب_لمغتصبي_بشرا pic.twitter.com/tkpwjmKwLj — صاحبة الفكر الضال (@Ai01_0) December 4, 2019

حسبنا الله ونعم الوكيل على كل كاذب ومفتري وحاسد وحاقد — فيصل بن هادي مدخلي (@FaisalMadkhali) December 3, 2019

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل تلك الروايات حول الحادثة الغامضة، لكن صحيفة ”سبق“ المحلية، قالت مساء الأربعاء، إن النيابة العامة تولت ملف التحقيق في القضية واستكمال التحقيقات بعد صدور تقرير مبدئي حول الحادثة بوفاة بشرى متأثرة بحريق اندلع في شقة.

ووفق الصحيفة فإنه تم إيقاف أشخاص لم تحدد عددهم، على ذمة التحقيق في وفاة الفتاة، وينتظر أن يكشف الطب الشرعي تفاصيل الوفاة، ويحسم الجدل الدائر حول الحادثة.