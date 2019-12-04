شاهدة مجهولة تؤزم موقف الأمير أندرو في قضية فيرجينيا روبرتس‎

ذكرت ”ليزا بلوم“ ممثلة ضحايا الملياردير المنتحر ”جيفري إبستاين“ أن لديها شاهدة ستدحض كل مزاعم الأمير أندرو بعدم تواجده في ملهى ليلي في التاريخ الذي حددته ”فيرجينيا روبرتس“ التي تتهمه باغتصابها.

وصرحت ليزا لموقع ”ميرور“:“أقدم شاهدة تقول إنها كانت هناك، ورأت الأمير أندرو مع فيرجينيا، وتتذكر ذلك جيدًا لأنه قيل لها إنه أحد أفراد العائلة الملكية“.

وبإدلائها بهذه الشهادة أمام الـ ”إف بي آي“ ، تضع المرأة المجهولة ابن الملكة اليزابيث في موقف محرج جدًا؛ لأنه نفى كل ادعاءات فيرجينيا في الحوار الذي أجرته معه ”بي بي سي“ قبل أسبوعين، وكان سببًا في انسحابه من الحياة العامة، وتخلي عدد من المؤسسات عن خدماته.

وكانت فرجينا روبرتس، المتزوجة والبالغة من العمر حوالي 35 عامًا، في الـ 17 وقت استغلالها جنسيًا من طرف جيفري إبستاين، الذي حولها إلى ”جارية جنسية“ لثلاث سنوات بحسب أقوالها، وأرغمها على معاشرة الأمير أندرو.

وسبق أن صرحت في حوار مع ”بي بي سي“:“إنه يعلم ما جرى، وأنا أعلم ما جرى، وواحد منا نحن الاثنين يقول الحقيقة، وأعلم أنه أنا“.