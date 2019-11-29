ضحية جيفري إبستاين ترد لأول مرة على نفي الأمير أندرو إقامة علاقة معها (فيديو)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، النقاب عن جزء من المقابلة المنتظرة لـ“فرجينيا روبرتس“، التي ترد فيها على الأمير أندرو الابن الثاني للملكة إليزابيث ودوق يورك، بعدما نفى جميع ادعاءاتها بإقامته علاقة معها.

وبلغت مقابلة فرجينيا مع الصحيفة ساعة كاملة، ومن المقرر بثها يوم الإثنين المقبل، إذ تحدثت في الجزء الأول منها عن نفي الأمير أندرو لقاءها، وأنه أقام علاقة معها، مكرِّرةً ادعاءها بأنها أُجبرت على ممارسة علاقة مع الأمير، وذلك باتفاق مع الملياردير جيفري ابستاين، المتورط في سلسلة اتهامات باستغلال القاصرات والتحرش بهن.

وأوضحت فرجينيا التي تنضم إلى سلسلة ضحايا جيفري ابستاين: ”لقد كانت هذه مرحلة مخيفة حقًا في حياتي“، وتابعت قائلة في معرض ردها على نفي الأمير ادعاءاتها: ”إنه يعرف ما حدث، وأنا أعرف ما حدث، وهناك واحد منا فقط يقول الحقيقة“.

وأثار الأمير أندرو جدلًا واسعًا في مقابلة تلفزيونية له مؤخرًا، اعترف فيها بعلاقته بالملياردير جيفري ابستاين، ما أدى إلى تخليه عن منصبه وطرده من القصر الملكي.

وعلى الرغم من طرد الأمير، إلا أن قصر باكنغهام سبق ودعم نفي أندرو الادعاءات، حيث قال في بيان: إن ”هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأي إشارة إلى تورط الدوق في عمل غير أخلاقي مع قاصرين، غير صحيحة بشكل قاطع“.