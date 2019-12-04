 محكمة كويتية تخفض سنوات سجن مواطن اعتدى على وافد مصري – إرم نيوز‬‎

محكمة كويتية تخفض سنوات سجن مواطن اعتدى على وافد مصري

محكمة كويتية تخفض سنوات سجن مواطن اعتدى على وافد مصري

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأربعاء، بالسجن أربعة أعوام لمواطن كويتي اعتدى على وافد مصري يدعى وحيد يعمل في شركة للدراجات في منطقة الشويخ الصناعية في 2017.

وعدَل حكم الاستئناف اليوم حكم محكمة الجنايات الصادر منذ قرابة عام في القضية، والذي قضى آنذاك بسجن المواطن الكويتي 17 عامًا، بعد إدانته بتهمة الشروع بالقتل والسب وإتلاف المحل.

وذكر المحامي محمد شلاش، أن ”تعديل الحكم من 17 عامًا إلى أربعة أعوام، جاء بعد تعديل الاتهام من الشروع بالقتل إلى الضرب والإصابة بآلام بدنية شديدة في مشاجرة صناعية الشويخ“، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“.

ويعود تاريخ الحادثة إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، حيث دخل المواطن الكويتي على الوافد المصري في مقر عمله وطلب منه إصلاح دراجته النارية، لكن العامل أبلغه أنه في وقت راحة ولا يوجد أحد من العاملين، ليتطور الحديث إلى ضرب مبرح من قِبل المواطن للوافد المصري.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، ألقت القبض على المواطن آنذاك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة الاعتداء على الوافد المصري بالضرب العنيف، الأمر الذي أُدخل على إثره العناية المركزة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السجن
الكويت
تاغ
مصر
تاريخ النشر
تاريخ التحديث