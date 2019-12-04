محكمة كويتية تخفض سنوات سجن مواطن اعتدى على وافد مصري

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأربعاء، بالسجن أربعة أعوام لمواطن كويتي اعتدى على وافد مصري يدعى وحيد يعمل في شركة للدراجات في منطقة الشويخ الصناعية في 2017.

وعدَل حكم الاستئناف اليوم حكم محكمة الجنايات الصادر منذ قرابة عام في القضية، والذي قضى آنذاك بسجن المواطن الكويتي 17 عامًا، بعد إدانته بتهمة الشروع بالقتل والسب وإتلاف المحل.

المحامي محمد شلاش من مجموعة السلام القانونية |

محكمة الاستنئاف تستجيب لدفاعنا وتعدل حبس موكلي بـ 4 سنوات بدلاً من 17 سنة بعد تعديل الاتهام من الشروع بالقتل الى الضرب والاصابة بالام بدنية شديدة في مشاجرة صناعية الشويخ pic.twitter.com/W30q3cIrP5 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) December 4, 2019

وذكر المحامي محمد شلاش، أن ”تعديل الحكم من 17 عامًا إلى أربعة أعوام، جاء بعد تعديل الاتهام من الشروع بالقتل إلى الضرب والإصابة بآلام بدنية شديدة في مشاجرة صناعية الشويخ“، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“.

ويعود تاريخ الحادثة إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، حيث دخل المواطن الكويتي على الوافد المصري في مقر عمله وطلب منه إصلاح دراجته النارية، لكن العامل أبلغه أنه في وقت راحة ولا يوجد أحد من العاملين، ليتطور الحديث إلى ضرب مبرح من قِبل المواطن للوافد المصري.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، ألقت القبض على المواطن آنذاك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة الاعتداء على الوافد المصري بالضرب العنيف، الأمر الذي أُدخل على إثره العناية المركزة.