وزارة التربية الكويتية تعتزم ”تكويت“ 500 درجة وظيفية

حدد ديوان الخدمة المدنية في الكويت، 500 درجة وظيفية في وزارة التربية سيطولها الإحلال (التكويت) للسنة المالية 2019- 2020، وتضم بعض أعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين وعددًا محدودًا من المهندسين والمحاسبين والقانونيين، إضافًة إلى بعض الباحثين في قطاع الخدمة النفسية والاجتماعية.

وقال مصدر تربوي لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إن ”ديوان الخدمة حدد عدد الوظائف التي سيطولها الإحلال (وهو تجميدها لغير الكويتيين وإحلال الكويتيين فيها) دون أن يحدد نوعيتها“.

وأكد المصدر التربوي، أن ”الدرجات الوظيفية المشار إليها بقرار ديوان الخدمة والتي سيشملها الإحلال، لن تشمل منفذات الخدمة اللاتي يعملن على عقود الوزارة ويفوق عددهن الـ 600 تقريبًا“.

وسبق لوزارة التربية أن أنهت على دفعات خدمات عدد من الوافدين العاملين لديها في وظائف مختلفة، وذلك تطبيقًا لسياسة ”التكويت“ التي بدأت بها الحكومة منذ عام 2017 لإحلال المواطنين مكان الوافدين.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت، قد أصدر في شهر أيلول/ سبتمبر 2017، قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات المقبلة، لتصل إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

ويعيش في الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة، يشكل فيها عدد الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.