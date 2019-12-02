”كمين غرامي“.. شرطية مغربية توقع بارون مخدرات خطير بمغازلته في ”واتساب‎“

تمكنت شرطية مغربية تعمل بمصالح الدرك في إقليم وزان شمال المغرب من الإيقاع بتاجر مخدرات خطير، بنصب كمين غرامي له على واتساب، واستدراجه لموعد يسر عملية اعتقاله.

وتمكنت مصالح الأمن من الحصول على رقم الهاتف الجديد للمطلوب، الذي كان يتحرك بحذر شديد، ووضعت خطة للقبض عليه نفذتها الشرطية بنجاح، بمغازلتها له والحصول على إعجابه، ما دفعه لطلب اللقاء بها.

وكان الموعد الغرامي المزعوم بمحطة القطار في ”القصر الكبير“ يوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، حيث حضرت الشرطية متقمصة دور المعجبة، وانتشر زملاؤها بلباس مدني وهم يحملون أمتعة السفر، وما إن حضر المتهم على متن سيارة ”مرسيدس 240“ حتى سارعوا لاعتقاله.

وذكرت صحيفة ”الصباح“ المغربية ، أن بارون المخدرات المسجل ”خطر“ فر قبل أسبوعين إلى تضاريس وعرة، بعدما سرق السلاح الوظيفي لشرطي، تعرف عليه بالصدفة، وحاول إلقاء القبض عليه بضواحي مدينة الدار البيضاء، وهي الواقعة التي استنفرت مصالح الأمن المغربية.