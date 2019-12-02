السعودية.. إدارة ”تعليم جدة“ تكشف تفاصيل وفاة طالب بمدرسة وتفتح تحقيقًا في الحادثة

كشفت الإدارة العامة للتعليم في مدينة جدة، اليوم الاثنين، ملابسات وفاة أحد طلاب المدارس المتوسطة في المدينة، وقالت إنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادثة.

وقالت إدارة التعليم في بيان لها، إن ”الطالب يدرس في الصف الأول المتوسط بمدرسة الأمير خالد بن فهد، وقد فارق الحياة صباح اليوم الاثنين“.

وأضافت أن ”الطالب أصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية بساحة المدرسة، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى لكنه فارق الحياة“.

وأوضح البيان، أن ”مدير تعليم جدة وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الوفاة بالتنسيق مع الجهات المعنية“.

#تعليم_جده ينعى وفاة طالب صباح اليوم في متوسطة خالد بن فهد ويوضح تفاصيل الحادثة . pic.twitter.com/lUa7nNPkKk — إدارة تعليم جدة (@JeddahEducation) December 2, 2019

وتداول مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، رواية مفادها أن الطالب توفّى في أعقاب مشاركته في سباق داخل المدرسة، لكن بيان تعليم جدة لم يؤكد تلك المعلومات.

???? وفاة طالب في ساحة المدرسة بمتوسطة الأمير خالد بن فهد في #جدة قبل قليل الوفاة رقم كم هذه السنة بالمدارس ..؟؟ pic.twitter.com/udKTLzjvIa — طلال العقيل???????? (@01_f16) December 2, 2019

وسجلت مدارس المملكة في الفترة الماضية عددًا من حوادث العنف بين الطلاب، انتهى بعضها بإصابات خطيرة ووفيات، وسط موجة قلق من الأهالي حول سلامة الإجراءات المتبعة في المدارس لحماية الطلاب.