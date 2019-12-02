 السعودية.. إدارة ”تعليم جدة“ تكشف تفاصيل وفاة طالب بمدرسة وتفتح تحقيقًا في الحادثة – إرم نيوز‬‎

السعودية.. إدارة ”تعليم جدة“ تكشف تفاصيل وفاة طالب بمدرسة وتفتح تحقيقًا في الحادثة

السعودية.. إدارة ”تعليم جدة“ تكشف تفاصيل وفاة طالب بمدرسة وتفتح تحقيقًا في الحادثة

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت الإدارة العامة للتعليم في مدينة جدة، اليوم الاثنين، ملابسات وفاة أحد طلاب المدارس المتوسطة في المدينة، وقالت إنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادثة.

وقالت إدارة التعليم في بيان لها، إن ”الطالب يدرس في الصف الأول المتوسط بمدرسة الأمير خالد بن فهد، وقد فارق الحياة صباح اليوم الاثنين“.

وأضافت أن ”الطالب أصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية بساحة المدرسة، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى لكنه فارق الحياة“.

وأوضح البيان، أن ”مدير تعليم جدة وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الوفاة بالتنسيق مع الجهات المعنية“.

وتداول مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، رواية مفادها أن الطالب توفّى في أعقاب مشاركته في سباق داخل المدرسة، لكن بيان تعليم جدة لم يؤكد تلك المعلومات.

وسجلت مدارس المملكة في الفترة الماضية عددًا من حوادث العنف بين الطلاب، انتهى بعضها بإصابات خطيرة ووفيات، وسط موجة قلق من الأهالي حول سلامة الإجراءات المتبعة في المدارس لحماية الطلاب.

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