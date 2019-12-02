وفاة مفاجئة لطالب داخل مدرسة بمدينة جدة السعودية

توفي طالب في المرحلة المتوسطة بإحدى مدارس مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الاثنين، في حادثة وفاة جديدة في مدارس المملكة.

وقالت تقارير محلية، إن الطالب يدرس في المرحلة المتوسطة بمدرسة“الأمير خالد بن فهد“، وقد فارق الحياة صباح اليوم في ساحة المدرسة.

ولم يصدر بيان رسمي من إدارة تعليم جدة حول الحادثة، وسط تعدد الروايات حول سبب الوفاة الذي أرجعه البعض لسباق بين الطلاب شارك فيه المتوفى قبل أن يسقط مغشيًا عليه.

وحضرت فرقة إسعاف تابعة للهلال الأحمر إلى المدرسة، لكن الطالب كان قد فارق الحياة في المدرسة قبل وصولها فيما يبدو.

وقال مغردون في موقع ”تويتر“، إن وفاة الطالب نتجت عن تدافع بينه وبين طلاب آخرين في المدرسة دون أن يتسنى لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة تلك الروايات من مصدر مستقل.

???? وفاة طالب في ساحة المدرسة بمتوسطة الأمير خالد بن فهد في #جدة قبل قليل الوفاة رقم كم هذه السنة بالمدارس ..؟؟ pic.twitter.com/udKTLzjvIa — طلال العقيل???????? (@01_f16) December 2, 2019

وسجلت مدارس المملكة في الفترة الماضية عددًا من حوادث العنف بين الطلاب، انتهت بعضها بإصابات خطيرة ووفيات وسط نقاش اجتماعي حول الإجراءات المتبعة في المدارس لحماية الطلاب.