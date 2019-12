وفاة مفاجئة لطالب داخل مدرسة بمدينة جدة السعودية

View this post on Instagram

توفي طالب في المرحلة المتوسطة بإحدى مدارس مدينة #جدة غرب المملكة العربية #السعودية، صباح اليوم الاثنين، في حادثة وفاة جديدة في مدارس المملكة. وقالت تقارير محلية، إن الطالب يدرس في المرحلة المتوسطة بمدرسة"الأمير خالد بن فهد"، وقد فارق الحياة صباح اليوم في ساحة المدرسة. ولم يصدر بيان رسمي من إدارة تعليم جدة حول الحادثة، وسط تعدد الروايات حول سبب الوفاة الذي أرجعه البعض لسباق بين الطلاب شارك فيه المتوفى قبل أن يسقط مغشيًا عليه.