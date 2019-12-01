تطورات جديدة في قضية مقتل الطفلتين ”شهد وشروق“ في مصر

حوَّلت محكمة جنايات ”نجع حمادي“ شمال محافظة قنا، الواقعة جنوب العاصمة المصرية القاهرة بحوالي 600 كيلومتر، أوراق المتهمة بذبح الطفلتين ”شروق وشهد“ إلى المفتي، وذلك بعد ما أثارته القضية من جدل واسع في البلاد.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر كانون الأول/يناير من العام 2017، عندما عثر أهالي مركز ”نجع حمادي“ على جثة طفلة مذبوحة وهي مكبلة اليدين، وقد وُضعت داخل كيس بلاستيكي بمنطقة ”الشوادر“.

وأفادت التحريات، آنذاك، أن الجثة لطفلة تدعى ”شروق ربيع محمد“، وتبلغ من العمر 5 أعوام، وقد غابت عن أهلها قبل أشهر مع صديقتها ”شهد صلاح“، والبالغة من العمر 12 عامًا، حيث خرجت برفقتها لشراء الحلوى من أحد المتاجر المجاورة لمنزليهما.

وفي اليوم التالي، الذي عُثر فيه على ”شروق“، عُثر على جثة رفيقتها الطفلة ”شهد“ بمركز ”أبوتشت“، شمال محافظة قنا، وهي مكبلة اليدين على ذات الطريقة التي وُجدت عليها جثة رفيقتها.

وفي حينها كشفت أجهزة البحث الجنائي في المحافظة، أن وراء ارتكاب جريمة ذبح الطفلتين، المدعوة ”منال. م. ح“، البالغة من العمر 31 عامًا، وهي زوجة والد الطفلة ”شهد“.

وجاءت دوافع الجريمة بعد أن رفعت والدة الطفلة ”شهد“، دعوى قضائية ضد زوجها للحصول على نفقة لابنتها، ما يعني انخفاض دخل المتهمة من مصدر دخلها الوحيد، خاصة بعد بيع زوجها للمنزل، وخشية منها أن يطلقها زوجها لأنها ”عاقر“.

فيما قتلت الطفلة ”شروق“، التي كانت برفقتها خشية أن تفضح أمرها، وتعاونت الجانية مع ابنة عمتها وتُدعى ”كارم. م. ج“، وتبلغ من العمر 23 عامًا، بالتخلص من الجثتين.

وشهدت الواقعة حالة من الجدل والإثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعدما انتشرت حالات اختفاء الأطفال وظهورهم بعد ذلك جثثًا هامدة.