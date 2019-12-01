شاهد.. أول فيديو للحظة انتحار طالب من أعلى برج القاهرة في مصر

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ فيديو للحظة انتحار شاب مصري يدعى نادر محمد جميل، من أعلى برج القاهرة يوم السبت.

وظهر الشاب قبل انتحاره في الفيديو برفقة شخص يحمل حقيبة، محاولًا إنقاذه لكنه فشل، فيما سادت حالة من الذهول على بعض الأشخاص المتواجدين أثناء لحظة انتحاره.

وكشفت التحقيقات الأولية في واقعة انتحار الشاب أنه كان يمر بأزمة نفسية شديدة وضغوط لم يتحملها فدفعته للانتحار، وأشارت التحريات إلى أنه يدعى نادر محمد جميل، من مدينة نصر، وتخرج العام الماضي بقسم الهندسة الطبية في جامعة حلوان.

وكانت النيابة قد أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة ”زينهم“ لتشريحها والتصريح بدفنها، وكشف فحص جثة الشاب المنتحر وجود كسور في أنحاء متفرقة من جسده ونزيف داخلي أودى بحياته.

وقالت التحريات: إن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة، وإنه أبلغ صديقه قبل أيام نيته الانتحار لكن صديقه أخذ حديثه على سبيل المزاح ولم يكن يعلم أنه ينوي الانتحار بالفعل.

وأضافت أن الشاب المنتحر توجه بصحبة صديقه لبرج القاهرة، وأثناء تواجدهما هناك غافله وصعد البرج وقام بإلقاء نفسه. وكان قسم شرطة قصر النيل قد تلقى بلاغًا يفيد بمصرع شاب من أعلى برج القاهرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وجرى التحفظ على الجثمان، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة جارٍ لمباشرة التحقيقات.

وذكر آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية أنّ مصر تتصدر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين بواقع 3799 حالة في العام.