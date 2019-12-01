فيديو لمعلم يضرب طالبًا يثير ضجة في الأردن.. ووزارة التربية تتوعد (فيديو)

انتشر يوم الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، فيديو يظهر معلمًا يمارس العنف اللفظي والجسدي بحق تلميذ.

وأشار نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، إلى أن الفيديو تم تصويره داخل أحد الفصول في مدرسة عدن المهنية للبنين، بمنطقة جبل النصر شرق مدينة عمّان.

معلم يضرب طالب داخل إحدى مدارس في العاصمة #عمانانا مع المعلم …. لكن دون إستخدام الألفاظ النابية … تم النشر بواسطة ‏اخبار اربد‏ في الأحد، ١ ديسمبر ٢٠١٩

من ناحيته، قال وليد الجلاد المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، إن ”الوزارة ستحقق في الفيديو لمعرفة ما إذا كان صوّر داخل إحدى مدارس الأردن أم لا“.

وأكد الجلاد أنه ”في حال تم التأكد من صحته، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعلم الذي اعتدى بالضرب على التلميذ“، واصفًا سلوكه بـ“الفردي والمرفوض“، بحسب موقع قناة ”رؤيا“.

وشدد على ”رفض الوزارة لممارسة كافة أشكال العنف من قبل الهيئة التدريسية أو الطلبة أو أولياء أمورهم؛ وذلك للحفاظ على المسيرة التعليمية“.