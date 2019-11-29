وفاة سائحة فرنسية وإصابة 3 آخرين بحادث تدهور في الأردن

لقيت سائحة فرنسية مصرعها وأصيب 3 آخرون، بينهم فرنسيان، بجروح مساء الخميس، بحادث سير في محافظة مأدبا وسط الأردن، على ما أفادت إدارة المرور العامة في بيان لها، اليوم الجمعة.

وقال البيان، إن ”سيدة تحمل الجنسية الفرنسية توفيت وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين، اثنان منهم يحملان الجنسية الفرنسية، بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم؛ نتيجة حادث تصام وقع في مأدبا (32 كم جنوب عمان)، مساء أمس الخميس“.

وأضاف أن الحادث سببه عدم التقيد بقواعد وأولويات المرور، وعدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من التقاطعات، من قبل المركبتين؛ ما أدى إلى تصادمهما وانقلاب إحداهما وانحراف الأخرى، مشيرًا إلى أن ”حالة المصابين بين العامة والمتوسطة“.

وتشتهر مأدبا التي يرجح أن يعود تاريخها إلى الفترة ما بين 1200 إلى 1160 قبل الميلاد بالفسيفساء البيزنطية والأموية والكنائس القديمة وجبل نيبو المطل على البحر الميت وأريحا والقدس، وهي من الوجهات المفضلة للسياح.

ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه 9,5 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14 % من إجمالي الناتج المحلي.