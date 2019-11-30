السعودية.. ضبط منزل لإجراء عمليات الإجهاض في مكة المكرمة

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم السبت، من ضبط مجموعة من الأشخاص المخالفين داخل أحد المنازل في مكة المكرمة وهم يقومون بممارسة الطب بالكشف على المرضى، وإجراء عمليات الإجهاض، وصرف أدوية مجهولة المصدر.

وقال مصدر أمني إن شرطة العاصمة المقدسة ضبطت منزلًا شعبيًا في حي الزهور اتخذه عمالة وكرًا لممارسة الطب من خلال تخصيص غرف للطوارئ، واستقبال المرضى والتنويم، وإجراء عمليات إجهاض، وصرف أدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى وجود عيادة أسنان مخالفة، بحسب ما نشر موقع ”سبق“ المحلي.

وأكد المصدر أنه تم توقيف الأشخاص، وبوشرت التحقيقات معهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.