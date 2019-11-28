اتهام برلماني كويتي بمساعدة ابنه على الفرار من دورية وإهانة رجال الأمن

تقدّم أحد رجال الأمن في الكويت بشكوى ضد نائب في مجلس الأمة (البرلمان)، بعد اتهامه بالتدخل لإخراج ابنه المقبوض عليه من دورية أمنية في منطقة العقيلة بمحافظة مبارك الكبير، وإهانته لرجل الأمن أثناء تأديته لوظيفته.

وقالت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية، ”إن النائب المقصود هو ماجد المطيري، وقد تم تسجيل قضية ضده من قبل العسكري الذي اتهمه بتمكينه لابنه من الفرار من الدورية الأمنية، حيث رفع العسكري شكواه ضد النائب وابنه“.

وعلقت وزارة الداخلية على القضية المثارة من قبل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، قائلةً ”إنه تم تسجيل قضية (تمكين مقبوض عليه من الفرار وإهانة موظف أثناء تأدية عمله) وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية واستدعاء الأطراف“، بعد تداول أنباء عن تدخل نائب لإخراج ابنه من الدورية، دون ذكر اسم النائب.

بيان من وزارة الداخلية pic.twitter.com/cdG0UXv2pP — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 28, 2019

كما علّق النائب ماجد المطيري بشأن ما يتم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا ”بخصوص الواقعة التي حدثت في الشارع الداخلي أمام منزلي في منطقة العقيلة، فإن ما يتم تداوله غير صحيح البتة ومناف للواقع، وإيمانًا مني أن الدوريات بها كاميرات من المفترض أن تسجل جميع الوقائع التي تمر عليها حماية لحقوق المواطن قبل حق الشرطي“.

بخصوص الواقعة التي حدثت في الشارع الداخلي أمام منزلي في منطقة العقيلة، فإن ما يتم تداوله غير صحيح البتة ومناف للواقع ، وإيمانا مني أن الدوريات بها كاميرات من المفترض أن تسجل جميع الوقائع التي تمر عليها حماية لحقوق المواطن قبل حق الشرطي فإنني على ثقة كاملة بأن التحقيق سيقول كلمته — ماجد مساعد المطيري (@almaimoni123) November 28, 2019

وأضاف المطيري، دون أن يوضح تفاصيل الحادثة ”إنني على ثقة كاملة بأن التحقيق سيقول كلمته ونحن مع اتخاذ الإجراءات القانونية، والحقيقة كاملة ستتضح من خلال التحقيق، وهناك من يريد الاصطياد في الماء العكر والبحث عن بطولات وهمية من خلال واقعة لا تستحق كل هذه الضجة“.