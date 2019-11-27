حكم جديد بالكويت في قضية مواقعة الطبطبائي لطليقته

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ حكم السجن بحق النائب السابق وليد الطبطبائي في قضيته مع طليقته المحكوم فيها بالسجن سبعة أعوام بعد إدانته ”بمواقعة“ طليقته لمدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

وقال المحامي مبارك الحربي، وكيل الطبطبائي، إن ”محكمة التمييز أمرت بوقف التنفيذ في قضية موكلي مع طليقته وأخلت سبيله على ذمة هذه القضية، إلى حين الفصل بالطعن“، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وتعود قضية الطبطبائي مع طليقته إلى نهاية العام 2017، إذ أصدرت محكمة الجنايات آنذاك حكمًا بحبسه سبع سنوات بتهمة مواقعة طليقته بالحيلة، وتم تأييد الحكم في جلسات لاحقة، بعد أن تقدَّمت الأخيرة بشكوى ضده اتهمته بمواقعتها بالحيلة أثناء تواجدهما خارج الكويت في رحلة علاجية لابنتهما.

ويتواجد الطبطبائي حاليًا في السجن بعد أن سلَم نفسه مساء الإثنين، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية اقتحام مجلس الأمة، وذلك عقب الانتهاء من مراسم عزاء والدته التي توفيت مساء الخميس الماضي في إسطنبول.

وأعلن الطبطبائي مؤخرًا، أنه سيباشر إجراءات طلب العفو من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عقب البدء بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه في قضية اقتحام المجلس وهي ثلاثة أعوام ونصف.

ويعتبر الطبطبائي الذي عاد مؤخرًا من إسطنبول عقب الاستقرار فيها لنحو عام ونصف العام، من ضمن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة، الذين صدر بحقهم حكم نهائي في شهر تموز/ يوليو 2018، وأقدم عدد منهم على تنفيذه قبل أن يصدر بحقهم عفو أميري، وكان آخرهم النائب السابق فهد الخنة.