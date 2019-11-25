 النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي يسلِم نفسه للأمن ويعتزل الحياة السياسية – إرم نيوز‬‎

النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي يسلِم نفسه للأمن ويعتزل الحياة السياسية

النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي يسلِم نفسه للأمن ويعتزل الحياة السياسية

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

سلَّم النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي نفسه للجهات الأمنية المختصة، مساء اليوم الإثنين، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية اقتحام مجلس الأمة، وذلك عقب الانتهاء من مراسم عزاء والدته التي توفيت مساء الخميس في إسطنبول.

وكان الطبطبائي قد عاد إلى الكويت، في ساعة متأخرة يوم الجمعة، برفقة جثمان والدته للمشاركة في تشييعها وعزائها، عقب السماح له بالعودة من قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الطبطبائي إنه سيتجه إلى إدارة التنفيذ الجنائي لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، معربًا عن أمله بالحصول على عفو أميري من الشيخ صباح، بعد مباشرته الإجراءات اللازمة لطلب العفو من الأمير.

وكشف الطبطبائي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، ”أنه ينوي اعتزال الحياة السياسية والعودة إلى العمل الأكاديمي والتدريس في الجامعة عقب خروجه من السجن“.

ويعتبر الطبطبائي الذي عاد مؤخرًا من إسطنبول عقب الاستقرار فيها لنحو عام ونصف العام، من ضمن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة، الذين صدر بحقهم حكم نهائي في شهر تموز/ يوليو 2018، وأقدم عدد منهم على تنفيذه قبل أن يصدر بحقهم عفو أميري وكان آخرهم النائب السابق فهد الخنة.

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