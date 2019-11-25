النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي يسلِم نفسه للأمن ويعتزل الحياة السياسية

سلَّم النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي نفسه للجهات الأمنية المختصة، مساء اليوم الإثنين، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية اقتحام مجلس الأمة، وذلك عقب الانتهاء من مراسم عزاء والدته التي توفيت مساء الخميس في إسطنبول.

وكان الطبطبائي قد عاد إلى الكويت، في ساعة متأخرة يوم الجمعة، برفقة جثمان والدته للمشاركة في تشييعها وعزائها، عقب السماح له بالعودة من قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الطبطبائي إنه سيتجه إلى إدارة التنفيذ الجنائي لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، معربًا عن أمله بالحصول على عفو أميري من الشيخ صباح، بعد مباشرته الإجراءات اللازمة لطلب العفو من الأمير.

بالفيديو – #وليد_الطبطبائي: لدي أمل بأن يصدر عني عفو من صاحب السمو أمير البلاد • سأسلم نفسي تنفيذاً واحتراماً لحكم #المحكمة • ما تفضل به #صاحب_السمو فاق توقعاتيhttps://t.co/E1ykUO8tEp pic.twitter.com/Dkj6z0kpkD — القبس الإلكتروني (@alqabas) November 25, 2019

وكشف الطبطبائي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، ”أنه ينوي اعتزال الحياة السياسية والعودة إلى العمل الأكاديمي والتدريس في الجامعة عقب خروجه من السجن“.

ويعتبر الطبطبائي الذي عاد مؤخرًا من إسطنبول عقب الاستقرار فيها لنحو عام ونصف العام، من ضمن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة، الذين صدر بحقهم حكم نهائي في شهر تموز/ يوليو 2018، وأقدم عدد منهم على تنفيذه قبل أن يصدر بحقهم عفو أميري وكان آخرهم النائب السابق فهد الخنة.