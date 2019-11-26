تونس.. شبهات فساد وتحرش جنسي تُشعل احتجاجات ضد وزير الثقافة ومدير المسرح الوطني

شهد مقر وزارة الثقافة التونسية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات ضد وزير الثقافة محمد زين العابدين ومدير المسرح الوطني فاضل الجعايبي، وذلك على خلفية أنباء حول وجود شبهات فساد وتحرش جنسي في المسرح الوطني.

ورفع ممثلو الجامعة العامة للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، شعارات منها“ يا جعايبي يا جبان النقابات لا تهان“ و“وزير بلا قرار يمشي يشد الدار“، متهمين الجعايبي باحتقار كوادر الوزارة والمبدعين والتعدي عليهم وإساءة معاملتهم.

واتهم المحتجون، الجعايبي بإجراء تعيينات وتسميات بالمحاباة، كما اتهموا الوزير العابدين، بـ“التواطؤ“ حيال ما يحدث بمؤسسة المسرح الوطني، لاسيما من خلال منحه الثقة مجدّدا للجعايبي لإدارة المسرح رغم الشكاوى التي رفعت ضدّه.

وقال كاتب عام الجامعة العامة للثقافة، مفتاح وناسي، إن المطالبة بإقالة الجعايبي طرحت منذُ مدّة، واصفًا إياه بـ“الكارثة الاجتماعية“ في المؤسسة، كما تساءل ”عن سر الابقاء عليه في منصبه؟“.

وكشف في تصريح صحفي ما اعتبره ”نهبًا وفسادًا بالمسرح الوطني“، تجسّد خصوصًا في حصول الجعايبي على نحو45 الف دينار، ما يُعادل حوالي 15 ألف دولار، عن كل عمل مسرحي.

وتوعّد النقابيون بمواصلة احتجاجاتهم الى حين صدور قرار حقيقي بإقالة الجعايبي، مشيرين إلى أنه سبق لوزير الثقافة أن أكد أنه لا يستطيع تنفيذ هذا المطلب .

وتواجه مؤسسة المسرح الوطني في تونس اتهامات متصاعدة بالفساد المالي والإداري والتحرش الجنسي، وهي ملفات أصبحت تحدد ملامح أخبار المسرح الوطني التونسي مؤخرًا، وفق متابعين.

واستنكر عدد من المسرحيين التونسيين، ما يحدث داخل المؤسسة العريقة، التي تأسست عام 1988، من تجاوزات، معتبرين أن ”ما تم تداوله من شبهات فساد وتحرش يمس كل المسرحيين التونسيين“.