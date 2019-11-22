شاهد.. مغربية تصفع رجل أمن دفاعًا عن والدها‎‎ المقعد (فيديو)

ألقت السلطات المغربية على الحدود بين المغرب وإسبانيا القبض على سيدة شابة بعد إقدامها على صفع رجل درك، دفاعًا عن والدها المقعد الذي منع من دخول مدينة سبتة.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مساء يوم الخميس، خصوصًا بعدما تردد أن السيدة حامل في شهرها السادس، إلا أن الفيديو يظهر بوضوح إقدامها على صفع رجل الأمن، وهو ما يُعتبر قانونيًا ”إهانة موظف رسمي أثناء تأدية عمله“.

لكن بداية الخلاف وتفاصيله غير معروفة، ويظهر فقط رجل مقعد وهو واقع على الأرض بالقرب من عربته، ورجال الأمن وهم يطالبونه بمغادرة المكان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجال الدرك والجمارك قاموا بتفتيشه عند باب مدينة سبتة التابعة للسلطات الإسبانية ثم منعوه من دخولها، ولا يُعرف كيف وقع أرضًا.

وتطالب جمعيات حقوقية بفتح تحقيق في الواقعة للكشف عن ملابساتها، بينها جمعية ”كرامة للدفاع عن حقوق الإنسان“ التي انتقد رئيسها ”حسن اقبيو“ في تصريح للمواقع المحلية ”الأسلوب الذي تعاملت به عناصر الجمارك مع مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة“.

وتُعرف المناطق الحدوية بين المغرب وإسبانيا، عند مدخلي مدينتي سبتة ومليلية، العديد من الحوادث بسبب اصطدام ممتهني التهريب بحرس الحدود، أو بسبب الازدحام الخانق الذي أدى إلى عدة وفيات خصوصًا بين صفوف النساء.