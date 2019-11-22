المغرب.. التحقيق في ”فيديو إباحي“ داخل سيارة أمن

تداول نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لرجل أمن وهو يغادر سيارته المتوقفة وسط الشارع، بعد ممارسة الجنس مع فتاة بداخلها.

وبعدما أثار المقطع المصور جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، قالت وزارة الداخلية، إنها فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الأشخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق موقع ”اليوم 24“ المحلي.

ولا يظهر الفيديو بشكل واضح تفاصيل الواقعة المزعومة، لكنّ السيارة كتب عليها ”القوات المساعدة“، وقد خرج منها رجل يرتدي الزي الرسمي لهذه الفئة في المغرب.

والقوات المساعدة هي قوات أمنية خاضعة لنظام عسكري تعمل بجانب الشرطة والدرك والجيش ورجال المطافئ عند الحاجة، مهمتها حفظ النظام والأمن العام، وحراسة الحدود والنقط الحساسة، ومحاربة الهجرة السرية وتهريب المخدرات.