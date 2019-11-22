ضحية جديدة تكشف كيف أغراها ”الملياردير المنتحر“

أقامت ضحية جديدة للملياردير الأمريكي المنتحر جيفري إبستاين، دعوى قضائية ضده، مدعية أنها تعرضت للاتجار الجنسي عندما كانت في السابعة عشرة من العمر، وأن ”إبستاين“ تركها بعد اغتصابها مرارًا لمدة عامين.

وفي مؤتمر صحفي عقد الخميس، شاركت تيلا ديفيز صورة لنفسها مع إبستاين التقطت على متن طائرة هليكوبتر ظهر فيها الثنائي يضحكان وهما في طريقهما إلى جزيرته الخاصة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبالرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تُشارك فيها قصتها، حيث كانت من بين ضحايا إبستاين الذين أدلوا بأقوالهم خلال جلسة استماع في وقت سابق من هذا العام، إلا أن تحركها قانونيًا ضده هو الأحدث، ليصل مجموع عدد الدعاوى المرفوعة ضده إلى 16 دعوى.

وكشفت ”تيلا“ كيف جذبها إبستاين إلى عالمه بوعد بتمويل تعليمها ومساعدتها على تحقيق حلمها في أن تصبح مترجمة عن طريق نقلها إلى إسبانيا.

وقالت إنهما التقيا في فندق بيل إير في لوس أنجلوس أثناء زيارة إبستاين للمدينة، مشيرة إلى أن شقيقتها قدمتها إليه والتي تعرضت هي الأخرى للإساءة على يده.

بعد اجتماعهم الأول، طلب إبستاين من أخت تيلا أن تدلك قدميه، ثم شجع تيلا على الانضمام إليها، بعد ذلك، أخذهم للتسوق، وأصر على شراء العديد من العناصر لتيلا، وفقًا لدعواها القانونية.

وعقب ذلك، ظلت تيلا وإبستاين على اتصال هاتفي، وتطرقت محادثاتهم نحو أهداف حياتها المهنية وأخبرته أنها تريد أن تصبح مترجمة.

وبعد فترة وجيزة، ساعدها إبستاين في الحصول على خطاب توصية من مستشارها بالمدرسة الثانوية والحصول على قبول للدراسة في جامعة مدريد.

وقالت إنها كانت من المقرر أن تذهب إلى مدريد لبدء الدراسة عندما بدأ الاعتداء عليها، وعقب ذلك طلب منها قضاء بعض الوقت مع منتج سينمائي مشهور – لم تذكر اسمه، مشيرة إلى أنها تحملت من أجل تحقيق حلمها.

وأوضحت أنه عند إصابتها بمرض ”البوليميا“، أحد اضطرابات الأكل يتمثّل بالشراهة عند تناول الطعام، قام بطردها، مشيرة إلى أن إساءة معاملة إبستاين لها ”دمرت حياتها“.

وعثر على إبستاين مشنوقًا في زنزانة سجن في نيويورك في آب/أغسطس، عن عمر يناهز 66 عامًا، بعد اعتقاله بتهمة الاتجار الجنسي بالبشر.