السعودية.. القبض على 5 مصريين ارتكبوا 42 جريمة سرقة

ألقت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 مصريين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، متهمين بارتكاب 42 جريمة سرقة.

ووفق صحيفة ”المدينة“ المحلية، فقد توفرت معلومات وأدلة لأجهزة الأمن بتورط المتهمين الخمسة في جرائم سرقة لمستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية، من خلال كسر الأقفال الخارجية.

وخلال التحقيقات، أقرت المجموعة بارتكابها 42 جريمة سرقة، حيث تجاوزت قيمة المسروقات مليونًا و700 ألف ريال (453 ألف دولار)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.