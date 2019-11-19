محمد رمضان ينتصر قضائيًا في أزمة الـ“مليون دولار“

انتصر الفنان المصري محمد رمضان قضائيًا في أزمة تغريمه 16 مليون جنيه (حوالي مليون دولار) لصالح شركة إنتاج مصرية، بعد قيامه بفسخ التعاقد معها.

وقررت محكمة استئناف القاهرة قبول استئناف محمد رمضان على حكم تغريمه مليون دولار لصالح شركة ”فيردي“ للإنتاج الفني، وهي قيمة الشرط الجزائي، في عقده.

وأكد أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان أن حكم الاستئناف اليوم يعد حكمًا نهائيًا، الأمر الذي يعني أن القضية انتهت.

وأقامت شركة فيردي للإنتاج الفني دعوى قضائية ضد محمد رمضان طالبته خلالها بسداد 16 مليون جنيه قيمة شرط جزائي، بعد الخلاف بين الطرفين وفسخ التعاقد المبرم بينهما على تنفيذ بعض الأعمال الفنية.

ويذكر أن محمد رمضان يواصل خلال الفترة الحالية التحضير لبدء تصوير مسلسله الجديد ”البرنس“ الذي سينافس به في موسم دراما رمضان 2020، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم يتعاون معهم لأول مرة، أبرزهم أحمد زاهر وغادة عادل.