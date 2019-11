توقعات أرباح الفنان محمد رمضان السنوية من يوتيوب

View this post on Instagram

مكاسب ⁧‫#محمد_رمضان‬⁩ من قناته على يوتيوب بالملايين . . @fattybrownstore_ @fattybrownstore_ يوجد لدينا جميع انوع الشعر الطبيعي هندي برازيلي افريقي يوجد لدينا جميع الأطوال والاوان والمديلات باروكه الجذور ( باروكه الخفيه) باروكه المشاهير تنفرق من جميع الجهات جميع التسريحات منابت وبويصلات شعر حقيقيه اكستنشن كلبسات و خياطه وتيب لاصق وغطاء الصلع ريحي شعرك وحصلي على شعر طبيعي ١٠٠٪؜ صبغه فير سيشور غسيل بأسعار مغريه @fattybrownstore_ @fattybrownstore_ .