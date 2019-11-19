الكويت.. إخلاء سبيل الشيخ عبدالله سالم الأحمد بعد عفو الضابط صالح الراشد

أخلت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، سبيل الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، بعد عفو الضابط صالح الراشد، الذي أساء إليه المعني في مكالمة هاتفية.

وكان النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي، قد أحال قبل حوالي شهر، الشيخ عبدالله سالم إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية المكالمة الصوتية التي أساء فيها للضابط صالح الراشد.

وطالبت مذكرة الاتهام، بمعاقبة الشيخ عبدالله وفق القانون بتهمة الإساءة للضابط الراشد، الذي قرر اليوم التنازل وسحب شكايته.

وكانت النيابة العامة قد قررت، في وقت سابق، حبس الشيخ عبدالله مدة 21 يومًا؛ على خلفية القضية.

ووجهت ”النيابة“ تهمة التهديد والابتزاز لعضو الأسرة الحاكمة بالكويت، لتصبح القضية جناية وليست جنحة.

وانتشر مقطع صوتي لمكالمة هاتفية بين الضابط ”الراشد“، والشيخ عبدالله سالم، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات، وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

بدوره، أكد الضابط، أنه رفض المعاملة؛ كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا؛ ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط، مؤكدًا أنه ”سيحال إلى التحقيق“، كما تلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: ”المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا لألعن أبوك على أبو اللي يابك تفو عليك“.

يذكر أن الشيخ عبدالله سالم، سبق أن تم الحكم بسجنه 3 أعوام، وصدر عفو عنه في العام 2017، بعد عام على سجنه؛ إثر توجيه تهمة ”العيب بالذات الأميرية“ له.