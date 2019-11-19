طاردته 10 دوريات شرطة.. إيقاف إماراتي تجاوز 12 إشارة حمراء

تنظر محكمة جنايات الشارقة في دولة الإمارات قضية شاب مواطن تجاوز 12 إشارة ضوئية حمراء، وكاد يتسبب بعدد من حوادث السير أثناء مطاردة الشرطة له.

وقال ضابط شرطة في الشارقة للمحكمة، إن ”شرطة عجمان أبلغتهم عن سائق متهور يركب سيارة برادو متجها إلى الشارقة“.

وأضاف، أنه ”توجه باتجاه السيارة وشاهد دوريات شرطة تلاحقها“.

ورفض السائق المتهور -الذي كان بجانبه شاب آخر (المتهم الثاني)- التوقف بناء على طلب الشرطة، متجاوزًا 12 إشارة ضوئية حمراء.

وأكد الشرطي، بحسب موقع ”ذا ناشونال“ المحلي الناطق بالإنجليزية، أن ”السائق المتهور كان يقود السيارة بسرعة فاقت 160كم/ساعة، وكاد يتسبب بثلاثة حوادث على الأقل وحادثي دهس“.

وانضمت 10 دوريات شرطة لمطاردة السائق المتهور، لكنهم لم يتمكنوا من اللحاق به نظرًا لسرعته العالية، إلى أن اصطدم بالرصيف فتمكنت دوريات الشرطة من اللحاق به.

ويتابع ضابط الشرطة أنه ”توجه باتجاه المتهم لإيقافه، لكنه حاول دهسه، فأطلق النار في الهواء، لكنه لم يتوقف، وتراجع 200 متر إلى الخلف بسيارته محاولا الهرب، فأطلق النار على عجلات السيارة الخلفية، التي أوقفت السيارة في النهاية“.

وأكد أنه تمكن في النهاية من السيطرة على المتهم وإلقاء القبض عليه برفقة المتهم الثاني.