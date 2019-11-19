الإمارات.. خادمة تتهم خليجية بتعنيفها وإصابتها بـ“جلطة“

اتهمت خادمة آسيوية كفيلتها الخليجية في دولة الإمارات بالاعتداء عليها وضربها باستمرار، ما أدى إلى إصابتها بمختلف أنحاء جسدها، وأسفرت الاعتداءات عن ”جلطة“ دخلت على إثرها للمستشفى.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد تلقت شرطة الشارقة بلاغًا من خادمة تعمل في منزل امرأة خليجية، تفيد فيه بقيام كفيلتها بصفعها باستمرار وضربها بأداة طبخ ”ملعقة“ على رأسها بسبب خلافات على أعمال منزلية، ما أدخلها المستشفى وأصابها بجلطة جراء الضرب المتكرر وتأثرها نفسيًا بسبب المعاملة السيئة.

وأنكرت الكفيلة الخليجية التهم الموجهة إليها، وأكدت أن ”لديها عددًا من الخادمات اللواتي يعملن تحت كفالتها بمنزلها“، لافتة إلى أن ”المجني عليها هربت من المنزل قبل فتحها البلاغ ضدها وأنها سبق أن أبلغت مكتب العمالة المسؤول عنها والشرطة بهروبها“، مبينة أن ”الخادمة الشاكية متواجدة حاليًا خارج الدولة بحسب ما هو مدون بملف القضية“، لافتة إلى أن التهم ضدها ”كيدية“.

وقررت محكمة جنح الشارقة تأجيل القضية إلى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.