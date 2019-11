الإمارات.. القبض على رجل استغاثت زوجته لإنقاذها من تعنيفه (فيديو)

تمكنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات من إلقاء القبض على رجل هندي بعد مناشدة زوجته في مقطع فيديو إنقاذها من تعنيفه المستمر لها.

وأوضحت الشرطة في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن واقعة التعنيف.

تنويه لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمرأة من الجنسية الاسيوية تعرضت للتعنيف من قبل زوجها في إمارة الشارقة بأنه تم التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة

وتهيب شرطة الشارقة أفرادالجمهور بعدم تداول مثل هذه الحالات لما تحمله من تداعيات سلبية وإثارة للقلق في المجتمع pic.twitter.com/OV8Kp9LWu5 — شرطة الشارقة (@ShjPolice) November 13, 2019

واستغاثت ياسمينة سلطانة (33 عاما)، وهي والدة لطفلين أحدهما في الخامسة من عمره والآخر عمره عام ونصف، في الفيديو الذي نشرته، إنقاذها من تعنيف زوجها، وظهرت وعينها منتفخة وتنزف دما، مؤكدة أنها ضحية اعتداء مستمر.

Required urgent help …..my name Jasmine sultana I live in UAE Sharjah my husband name is Mohammed khizar ulla ….I have assaulted badly by husband I want help ….. pic.twitter.com/ugp2E6tqm3 — Jasmine Sultana (@JasmineSultan18) November 12, 2019

وقالت في حساب يحمل اسمها، وقد نشرت مقطع فيديو يوثق تعرضها للتعنيف، أنها ”بحاجة لمساعدة عاجلة، وهي مقيمة في الشارقة بدولة الإمارات، واسم زوجها هو محمد قيصر علا، وتعرضت للاعتداء العنيف“.

ولاحقا، ناشدت ياسمينة في تغريدات أخرى إعادتها إلى أهلها في بنغالور الهندية، مؤكدة رغبتها في مغادرة الإمارات.

I want help urgently because I don't want to stay in UAE any more with my husband I want to go back my home country India with my kids one is 5 year old and second is 17 months old am from Bangalore India …..currently am in Sharjah uae pic.twitter.com/XEjM1kTHE6 — Jasmine Sultana (@JasmineSultan18) November 13, 2019

ونقلا عن موقع ”ذا ناشونال“ المحلي الناطق بالإنجليزية، فإن ياسمينة قالت إن زوجها سرق منها مجوهرات قيّمة، وصادر جواز سفرها، كي لا تتمكن من المغادرة هي والطفلان.

وبعد تفاعل واسع مع مناشدة ياسمينة، وصلت استغاثتها لشرطة الشارقة، التي اتخذت إجراءات فورية بحق الزوج المعنف وتم احتجازه.

وقدمت ياسمينة شكرها لشرطة الشارقة لتفاعلها السريع معها، في حين أن الشرطة تواصلت مع السفارة الهندية، أملا في مساعدة المعنّفة للعودة إلى بلادها.

#Sharjah police thank u for the kind support ….require help and support till we reach my home country India Bangalore safely me and my kids #indian embassy — Jasmine Sultana (@JasmineSultan18) November 13, 2019

وأكدت ياسمينة، اليوم الخميس، أنها ”لا تزال في الإمارات، تنتظر أن تتم إعادتها مع ابنيها لبلادها“.